مینو فرشچی فیلمنامه‌نویس و داور بخش فیلم‌های بلند "افق نو" ضمن بیان این مطلب در توضیح فضای سیاسی موجود در نخستین جشنواره فیلم "افق نو" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نگاه کلی سیاستگذاران جشنواره فیلم "افق نو" نمایش فیلم‌های صرفا سیاسی همراه با انتقادهای تند است، از همین‌رو ممکن است این نوع نگاه تند و تیز در یک رویداد هنری، موجب شود جنبه‌های سینمایی اثر نادیده گرفته شود و من به‌عنوان عضوی از خانواده سینما این نوع نگاه را نمی‌پسندم.

جشنواره "افق نو" می‌تواند با نگاه درست به نتیجه برسد

وی در ادامه افزود: اگر هدف از برگزاری این جشنواره فقط خود سینما باشد به اعتقاد من این هدف را از بین می‌برد. البته شاهد هستیم که جشنواره‌های موضوعی متعددی چون جشنواره فیلم کودک یا جشنواره دفاع مقدس یا جشنواره فیلم دینی برگزار می‌شود که صرفا با در نظرگرفتن موضوع مورد نظر جنبه‌های سینمایی یک اثر را نیز در نظر می‌گیرند و حال اینکه جشنواره "افق نو" یک موضوع جدید است که می‌تواند با نگاه درست، نتیجه خوبی در پی داشته باشد.

فیلمنامه‌نویس فیلم سینمایی "شوکران" در خصوص محورهایی که برای جشنواره "افق نو" طراحی شده است گفت: مبحث بیداری اسلامی پدیده‌ای بود که در جشنواره فجر هم مطرح بود. جنبش وال استریت هم پدیده‌ای است که توجه هنرمندان زیادی را به خود جلب کرده‌است. اما به نظرم باید در انتخاب این موضوعات تجدیدنظر شود، چراکه این اسم‌گذاری‌ به نوعی در تنگنا قرار دادن سینماگران است، وقتی موضوعات را تا این اندازه دسته‌بندی می‌کنیم ناگزیر فعالیت افراد محدودتر تعریف می‌شود.

وی در ادامه افزود: از همین‌رو با این نوع دسته‌بندی عنوان "افق نو" کفایت می‌کند. یعنی جشنواره‌ای برای فیلم‌های مستقل که در هیچ جشنواره دیگری نیست اما در نگاه کلی اینگونه اسم گذاری نوعی تعیین تکلیف برای فیلمساز است.

اگر "افق نو" تا این اندازه سیاسی عمل کند از دور جشنواره‌ها خارج می‌شود

فرشچی در ادامه صحبت‌های خود داوری فیلم‌ها را باوجود چنین دسته‌بندی در عنوان آثار دشوار توصیف کرد و گفت: همانگونه که گفتم وجود این دسته‌بندی و عنوان‌گذاری‌ها بر روی آثار به نوعی داوری را سخت کرده‌است به این معنا که هنوز در مقوله داوری آثار نمی‌دانیم چطور باید تصمیم گیری کنیم از همین‌رو در مرحله نخست فیلم‌هایی که از نظر ساختار سینمایی در جایگاه خوبی هستند را انتخاب می‌کنیم تا بعد، از میان آن‌ها به داوری بپردازیم.

فیلمنامه‌نویس فیلم تحسین شده "کاغذ بی‌خط" در پاسخ به این سئوال که کدام یک از جنبه‌ها، ساختار و یا محتوا در اولویت داوری آثار قرار دارد گفت: قطعا ساختار. چون اگر این جشنواره سینمایی است پس باید فیلم‌ها در ابتدا از منظر ساختاری درست باشند تا بتوان درباره محتوا بحث کرد.

وی در ادامه افزود: اگر قرار بود فقط به محتوا دقت کنیم خوب بعضی‌ها هم می‌توانستند فقط فیلمنامه را بفرستند، یکی از فیلم‌هایی که دیدیم اصلا ساختاری سینمایی نداشت. البته اندکی هم برای من توهین‌آمیز است. چون به خاطر موضوع جشنواره مثلا چند نفر تصمیم می‌گیرند که بروند و فیلم بسازند و این‌ها کسانی هستند که اهداف سیاسی دارند. من اصلا دلم نمی‌خواهد ما هم درگیر این مسائل سیاسی شویم. برای همین، اول فیلم را می‌بینیم و بعد از اینکه از نظر ساختاری دسته‌بندی کردیم وارد مبحث بعدی می‌شویم.

فرشچی در پایان افزود: به اعتقاد من اگر این جشنواره در دوره‌های بعد تا این اندازه سیاسی عمل کند و به نوعی به سوی سیاسی شدن سوق پیدا کند؛ قطعا از دور جشنواره‌ها خارج می‌شود و در نهایت مهجور می‌ماند تا جائیکه اصالت خود به عنوان یک جشنواره را از دست می‌دهد. از همین‌رو به اعتقاد من باید برای دوره‌های بعدی این جشنواره موضوعات را اصلاح و طراحی موضوع را تغییر دهند تا موفق‌تر شوند.