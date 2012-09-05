یونان احزاب اروپایی را به دو دستگی کشانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کوریر و پرسه چاپ اتریش در این باره می نویسند: نام کشور یونان اکنون بیش از پیش بر سر زبانهاست. این روند که چندی است ادامه دارد نه به خاطر جایگاه تمدن کهن یونان باستان بلکه به دلیل مشکلات مالی و رکود اقتصادی این کشور است که یونان را موضوع اصلی رسانه ها و نطق های سیاستمداران اروپایی کرده است.
این روزنامه ها می نویسند: در قبال مشکلات مالی یونان مواضع گوناگونی گرفته می شود و کشورها و احزاب اروپایی به دو دسته تقسیم بندی می شوند؛ در یک سو کشورهایی مانند آلمان و فرانسه قرار دارند که موافق حمایت مالی از یونان هستند و حضور این کشور در حوزه یورو را به نفع اتحادیه اروپایی می دانند. این دسته از کشورها با ذکر دلایل گوناگونی زیان های خروج یونان از حوزه مالی یورو را به مراتب سنگین تر از مزایای آن برای کشورهای عضو قلمداد می کنند و با فشار به دیگر کشورهای اتحادیه سعی در همراهی و جلب حمایت آنها دارند تا بتوانند یونان بحران زده را با چتر حمایت اقتصادی خود در حوزه مالی یورو حفظ کنند.
در ادامه کوریر به نقش فرانسه نیز در این باره اشاره می کند و می نویسد: البته در این میان نباید از نقش فرانسه نیز چشم پوشی کرد. فرانسه با توجه به پشتوانه قوی تر از اقتصاد آلمان، این کشور را بیش از پیش ترغیب می کند تا از حمایت های اقتصادی یونان پشتیبانی کند و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه اخیرا برگزار شده است، این کشور حداقل تا پنج سال آینده خطری جدی را از طرف احزاب داخلی مخالف کمک مالی به یونان احساس نمی کند. موضوعی که در آلمان کامل خلاف آن است.
روزنامه های اتریش در گزارش خود به بحران مالی در اروپا و بویژه یونان اشاره کرده و نوشتند : بحران بدهی ها در این کشور احزاب اروپا را به دو دستگی و اختلافات کشانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کوریر و پرسه چاپ اتریش در این باره می نویسند: نام کشور یونان اکنون بیش از پیش بر سر زبانهاست. این روند که چندی است ادامه دارد نه به خاطر جایگاه تمدن کهن یونان باستان بلکه به دلیل مشکلات مالی و رکود اقتصادی این کشور است که یونان را موضوع اصلی رسانه ها و نطق های سیاستمداران اروپایی کرده است.
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