از ریگهای داغ بیابان تا بهشت شرقی/ تبلور اراده کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، ریگان نام شهرستانی در شرق استان کرمان است که طی سالهای اخیر از و پس از تغییرات تقسیمات کشوری از بخش به شهرستان ارتقاء یافت و پس از آن بود که نامش بر سر زبانها افتاد.

شاید در آن زمان دور از واقعیت نبود که ریگان را بتوان یکی از محروم ترین مناطق کشور نامید مکانی در دل کویر که اسمش نیز همنام کویر است.

کمبود آب، خشکسالی و طوفانهای شن و عقب افتادگی که به دلیل بی توجهی های تاریخی در این شهرستان دور دست استان کرمان رخ داده بود از ریگان منطقه ای محروم و حتی ناشناخته برای مردم استان کرمان ساخته بود.

اما تقسیمات کشور هر چه که برای مردمان این سرزمین دور دست نداشت اما موجب شد که نگاهی دیگر به استعدادها و کمبودهای این منطقه شود و پس از گذشت چند سال امروز در کنار اینکه بم را شهرستانی شرقی می دانیم می توان با افتخار نام ریگان را نیز ببریم.

کشاورزی عاملی برای تحول اقتصادی در مناطق محروم

اما در این میان تحول در کشاورزی ریگان که پایه اقتصاد این شهرستان محسوب می شود توانست عملا گامی محکم در مسیر پیشرفت و توسعه شرق کرمان باشد.

شهرستان ریگان با توجه به منطقه کویری گرمای شدید و تبخیر آب مشکلات زیادی قبلا در زمینه انتقال ۀب به مزارع داشت به طوری که نیمی از آب موجود قبل از رسیدن به مزارع و باغات هدر می رفت در این راستا جهاد کشاورزی استان وشهرستان اقدامات موثری در زمینه انتقال آب به مزارع انجام دادند که موجب بهره وری بیشتر آب در کویر سوزان شرق کرمان شد.

احیای قناتهای خشک شده و جلوگیری از تبخیر آب در کویر سوزان

اسحاق امیر زاده یکی از کشاورزان در گفتگو با خبرنگار مهرمی گوید: قنات روستایمان در اثر خشکسالی از بین رفته بود و آب آن کاملا خشکیده شد با مراجعه به جهاد کشاورزی این اداره کارشناسانش را فرستاد و قنات را بررسی کردند وبا پیگیریهایی که انجام دادند قنات بعد از گذشت 8 سال احیا و دوباره کشاورزی ما رونق گرفت.

داود عباس زاده یکی از کشاورزان دیگر می گوید: قنات روستایمان در اثر سیل از بین رفت اما با تلاشهای صورت گرفته

این قنات را احیا شد و قناتمان را تا مزارع کانال کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه منطقه ما دارای بافت شنی بود آب زیادی از محل موتور پمپ تا مزارع هدر می رفت که با لوله گذاری اکنون تمامی مزارع سیراب می شود قبلا نیمی از مزارع ما بی آب بود.

بخش گنبکی شهرستان ریگان با اقدامات جهاد کشاورزی از بیابان اکنون به بهشت شرق استان تبدیل شده است. مصطفی زینت بخش، بخشدار گنبکی ریگان با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکبات منحصر به فرد بخش گنبکی ریگان به دلیل طعم و مزه خاص از جمله محصولات صادراتی شرق استان هستند.

وی افزود: خرمای "دونم" این بخش از دیگر محصولاتی است که با تلاش کشاورزان و کارشناسان شهرستان اکنون جایگاه خود را در کشور به دست آورده است.

گنبکی؛ بهشتی در بیابان خشک و بی آب

وی علت مرغوبیت و باکیفیت بودن محصولات بخش گنبکی را وجود قنوات پرآب این بخش برشمرد وافزود: با احیاء این قنوات محصولات بخش گنبکی با کیفیت شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ریگان در گفتگو با خبرنگار ریگان تصریح کرد: در بخش امور زیر بنایی آب و خاک و امور فنی ومهندسی به دلیل خشکسالیهای پی در پی وعدم کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی کمبود آب تولید محصولات کشاورزی در شهرستان را تحت اشعاع قرار داده است.

موسی جلالی گفت: در سال 1390حجم آب استحصالی 860میلیون متر مکعب بوده است که بیش از 95درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی و با راندمان متوسط حدود 40درصد مصرف می شود.

وی افزود: جهت بهبود وضعیت و افزایش راندمان و مصرف آب در بخش کشاورزی اجرای آبیاری تحت فشار در 1086هکتار با اعتبار 15میلیارد ریال انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ریگان ادامه داد: در زمینه پوشش انهار (لوله گذاری و کانال بتنی وباکس)300کیلومتر با اعتبار 60میلیارد ریال انجام شده است.

وی گفت: تسطیح اراضی در 400کیلومتر با 460میلیون تومان احیا و مرمت قنوات 60رشته با اعتبار یک میلیارد و556میلیون تومان و تجهیز 9حلقه چاه در دهرضا با اعتبار 144میلیون تومان از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه آب وخاک است.

مدیر جهاد کشاورزی ریگان افزود: محل تامین اعتبار پروژه های آب و خاک از محل اعتبارات استانی و2درصد نفت وگاز ملی (احیاء و توسعه ده رضا) شورای عالی آب است و بعضی از قنوات طی چند سال اخیر دو یا سه بار لایه روبی

و مرمت شده اند.

آبیاری تحت فشار، کشاورزی ریگان را نجات داد

جلالی خاطر نشان کرد: در زمینه آبیاری تحت فشار 1086هکتار تاکنون اجرایی شده و هزار هکتار هم در دست اقدام است.



وی افزود: سیستمهای اجرا شده از نوع آبیاری قطره ای بابلر بارانی (کلاسیک ثابت)بارانی (سنتر پیوت) است.

مدیر جهاد کشاورزی ریگان در باره صنایع کشاورزی گفت: ظرفیت موجود صنایع بسته بندی، درجه بندی و سردخانه نگهداری خرما صفر بوده که هم اکنون به 6هزار تن افزایش و در سال 14هزار تن مجوز صادر و از محل طرح توسعه بخش کشاورزی در دست اقدام است.



وی افزود: در صورت محقق شدن این موضوع یکی از مشکلات بزرگ نخلداران شهرستان مرتفع می شود.

پرورش ماهی در کویر

جلالی اضافه کرد: از دیگر پتانسیلهایی که در چند سال گذشته در شهرستان شناسایی شدد پرورش ماهیان گرمابی بود که در سال 89اولین استخر خاکی الگویی پرورش ماهیان گرمابی به مساحت 1/5هکتار در روستای نعمت آباد احداث که موفق به

صید ماهیان امور 5کیلوگرمی وکپور بسیار لذیذ و با کیفیت شدیم.

مدیر جهاد کشاورزی ریگان گفت: در سال جاری مزرعه حد واسط پرورش لارو ماهیان گرم ابی را در روستای گروه سلمان رستم اباد با همکاری بخش خصوصی از محل تسهیلات طرح توسعه بخش کشاورزی در سطح 5هکتار احداث که در صورت حمایت از این طرح انتظار داریم بچه ماهی گرمابی استان را در آینده تامین و از طرفی اشتغال زایی و استفاده دو منظوره از اب وخاک در منطقه داشته باشیم.

مکانی برای پرورش شتر



وی افزود: در بخش تولیدات دامی طرح پایلوت شتر برای اولین بار در استان با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و اعضای کمیته فنی شتر استان در حال مطالعه واجرا از پروژهای شاخص این بخش است.

جلالی خاطر نشان کرد: در زمینه پرورش دامهای سبک وسنگین در سال 89و90به تعداد 213فقره مجوز دامداری سنتی صادر شده است.



وی افزود: صدور مجوز 3واحد مرغداری جمعا 6هزار قطعه در بخش گنبکی صادر شده است.

جلالی تصریح کرد: در بخش تولیدات گیاهی حذف و جایگزینی نخیلات که ارقام پیارم و زاهدی جایگزین نخیلات غیر بازده وبافتهای قدیمی در سطح100هکتار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی افزود: احداث گلخانه تولید محصولات سبزی وصیفی که در سال 89و90 -20هزار متر مربع مجوز صادر شده است و6000متر اجرا وبه بهربرداری رسیده است.

وی گفت: احداث مزارع الگویی ذرت سورگوم گلرنگ وکنجد ردیابی کنترل آفات و بیماریهای گیاهی از جمله جاروک لیمو ترش تریستیزا و امحا باغات آلوده راه اندازی کلینیک گیاه پزشکی با تعداد 7کارشناس کشاورزی اجرای طرح پایلوت تحقیقاتی کنترل خشکیدگی خوشه خرما از دیگر فعالیتهاست.



مدیر جهاد کشاورزی ریگان افزود: در زمینه ترویج و اموزش کشاورزی فعالیتهای خوبی صورت گرفته است از فعالیتهای عمده در این بخش اموزش بهره برداران آموزش زنان روستایی برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف از جمله آبیاری تحت فشار است.



وی افزود: راه اندازی 4شرکت فنی ومشاوره ای به تعداد 28کارشناس وکارشناس ارشد کشاورزی در 4دهستان شهرستان به جهت ارائه خدمات فنی مهندسی کشاورزان و بهره برداران است.



مدیر جهاد کشاورزی ریگان در پایان افزود: امیدواریم با رفع کلیه مشکلات و موانع و تنگناهای موجود بخش کشاورزی این شهرستان و افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش نقش این شهرستان در خودکفایی در محصولات کشاورزی کشور و بالا رفتن امنیت غذایی گامی در راستای توسعه کشور برداریم.

