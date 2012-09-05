روسیه شهروندان خود رااز سوریه خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز اسرائیل می نویسد: به نظر می رسد که روسیه در حال بررسی برای خارج کردن نیروهای خود از بندر طرطوس است.

این روزنامه بدون اینکه به منبع خبر خود اشاره کند، نوشت: روسیه روز گذشته در بحبوحه افزایش خشونت ها در سوریه از شهروندان خود خواسته است تا این کشور را ترک کنند.

تایمز اسرائیل نوشت: این کشور همچنین به شهروندان خود درباره هدف قرار گرفتن هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در گوشه و کنار سوریه هشدار داده است.

این روزنامه همچنین عنوان کرد: روسیه در حال بررسی کاهش عملیات‌های خود در بندر نظامی "طرطوس" در غرب سوریه در صورت خطرناک شدن شرایط امنیتی است.

ادعای این روزنامه اسرائیلی در باره رویکرد روسیه در سوریه در حالی است که مقام های ارشد در مسکو و از جمله وزیر خارجه بارها بر موضع تغییر ناپذیر خود در برابر بحران سوریه تاکید کرده اند.

مسکو خواهان عدم دخالت قدرتهای خارجی در امور سوریه است و در این باره اختلافات جدی با غرب و به ویژه واشنگتن دارد.