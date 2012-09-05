مداخله خارجی و ارسال سلاح به تروریستها شرایط سوریه بدتر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر،اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ،در جلسه مجمع عمومی این سازمان که برای بررسی تحولات سوریه با حضور دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه وی در امور سوریه برگزار شده بود ، طی سخنانی از نقش مخرب برخی کشورها در تحولات سوریه انتقاد کرد و خواستار اهتمام جدی همه طرفهای منطقه ای و بین المللی در جهت یافتن یک راه حل سیاسی صلح آمیز برای بحران سوریه شد .

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان با اشاره به انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه دبیرکل در امور سوریه ابراز امیدواری کرد : وی ، با توجه به شهرت و تجربیات گسترده در پیگیری برخی موضوعات حساس قبلی ، به دنبال یافتن یک راه حل سیاسی صلح آمیز و جامع برای بحران سوریه باشد.

معاون نمایندگی کشورمان تصریح کرد :جمهوری اسلامی ایران آماده است ،همانطور که با کوفی عنان در پیگیری سیاستهای درست برای حل و فصل بحران جاری در سوریه همکاری کرد ،با وی نیز در این جهت همکاری کند.

اسحاق آل حبیب تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از یک روند سیاسی سازنده ، صلح آمیز ،غیر تبعیض آمیز وغیر مغرضانه به رهبری خود سوریها حمایت می کند و آماده است تا نقشی سازنده در این روند ایفا کند .

وی اضافه کرد : تنها از طریق یک چنین روندی ،مصالحه سیاسی وسیعتر، اتحاد ملی ،ثبات و تمامیت ارضی در سوریه حفظ خواهد شد.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان اضافه کرد : تداوم خشونت و ایراد اتهامات متقابل علیه یکدیگر نه تنها به حل هیچ مشکلی منجر نمی شود ، بلکه این امر شرایط را بیشتر ملتهب خواهد کرد ، وی افزود :اگر اقدامات اساسی در جهت کاهش اقدامات مخرب انجام نشود ، شانس کمی برای موفقیت یک راه حل صلح آمیز وجود دارد .

اسحاق ال حبیب بر نیاز فوری به اقدامات جدی از سوی بازیگران بین الماللی و منطقه ای که دارای نفوذ در این موضوع حساس هستند ،برای یافتن یک روند سیاسی به رهبری خود سوریها و حل این بحران از طریق صلح آمیز تاکید کرد .

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان افزود : متاسفانه برخی کشورها با حمایت از گروههای مسلح تندرو و بدون توجه به حاکمیت وتمامیت ارضی سوریه و همچنین اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل که مداخله در امور داخلی کشورها را منع کرده ،نقش مخربی در سوریه ایفا می کنند .

وی اضافه کرد : برخی از این کشورها کینه جویانه به دنبال تغییر حکومت در سوریه از طریق اقدامات قهر آمیز هستند که این امر غیر قانونی و از نظر اصول حقوق بین الملل محکوم است .

اسحاق آل حبیب با اشاره به نقش مردم سوریه در تعیین آینده سیاسی خویش تصریح کرد : ما عمیقا نگران نتایج مصیبت بار انواع مداخله خارجی در سوریه هستیم و این مداخله ها از جمله ارسال سلاح و تجهیزات پیچیده که برای گروههای تروریستی و شورشیان ارسال می شود ،شرایط را در سوریه بدتر کرده است .

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در یایان تاکید کرد: جامعه بین المللی و بویژه بازیگران منطقه ای و بین المللی باید قویا از ماموریت اخضر ابراهیمی در جهت تشویق طرفهای سیاسی برای انجام گفتگو با حکومت سوریه به منظور ایجاد یک روند سیاسی صلح آمیز حمایت کنند ،جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود بطور جدی از این روند حمایت می کند و همانطور که قبلا اعلام کرده ، آماده میزبانی مذاکرات بین حکومت سوریه و طرفهای مخاالف است .