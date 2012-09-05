130 غرفه در نهمین نمایشگاه صنایع دستی و آیین های سنتی همدان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه در خصوص خصوصیات و ویژگی های این نمایشگاه گفت: 150 رشته صنایع دستی در استان همدان شناسایی شده است که این در نمایشگاه 130 غرفه برای به نمایش گذاشتن این صنعت در نظر گرفته شده است.

اسدالله بیات افزود: از این تعداد 86 غرفه با 56 رشته صنایع دستی به 30 استان شرکت کننده در نمایشگاه اختصاص دارد و همچنین 45 غرفه به 24 رشته صنایع دستی استان همدان اختصاص یافته است.

10 چادر عشایری سبک زندگی عشایری را نمایش می دهند

وی عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه 10 چادر عشایری در تپه هگمتانه به منظور به نمایش گذاشتن سبک زندگی عشایری برپا شده است.

وی با بیان اینکه در موسیقی اصیل ایرانی و آیینی غنا نداریم، عنوان کرد: آیین های سنتی و محلی باید به جای ترویج موسیقی مبتذل خارجی در کشور احیا شود.

وی با بیان اینکه حفظ میراث معنوی از رسالتهای اصلی است، گفت: به همین منظور در مراسم مذهبی وارد شده و چند رشته تعزیه خوانی و سقایه امام حسین(ع) در استان همدان به ثبت رسیده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان با اشاره به اینکه جدیدترین تولیدات صنایع دستی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، افزود: هنرمندان همدانی و دیگر استان ها تولیداتی در رشته‌های سفال و سرامیک، نقاشی روی شیشه، معرق و منبت، صنایع دریایی، ترمه بافی، چاپ باتیک، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سراجی، حلبی سازی و رودوزی‌های سنتی را در این نمایشگاه به نمایش درآورده اند.

وی در خصوص مزایای حضور هنرمندان در نمایشگاه گفت: بهره گیری از تجربیات سایر استان ها، بازاریابی، معرفی کارها و آشنایی با افکار دیگر هنرمندان از مزیت های شرکت در نمایشگاه های تخصصی است.

وی ادامه داد: سایر هنرمندان استان همدان با صنایعی از جمله تذهیب و نگارگری، گلیم‌بافی، گیوه‌دوزی، قاب‌سازی، و نازک کاری روی چوب را برای بازدید و خرید علاقمندان به نمایش گذاشته اند.

هنرهای دستی استانهای کشور در همدان به نمایش در آمده است

وی ادامه داد: همچنین نمونه هایی از هنرهای رشته‌های شیشه‌گری، پیکره تراشی، سوزندوزی ممقان، خاتم سازی، قلمزنی، جاجیم‌بافی، زیورآلات سنتی، میناکاری، محرق ساقه گندم، گره‌چینی و صنایع دستی دریایی از دیگر استانهای کشور در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

بیات از اقدام اساسی برای راه اندازی بازارچه صنایع دستی در تپه تاریخی هگمتانه خبر داد و گفت: این نمایشگاه به صورت آزمایشی برای شناسایی و رفع نواقص و نیازمندی ها در این مکان برپا شده است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه و مکان را به صورت یک نوع سازه متحرک و پیش ساخته درآوریم تا بدین طریق یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی در استان داشته باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان با بیان اینکه 130 هزار هنرمندان در سطح استان به رشته هایی غیر از رشته قالی بافی فعالیت دارند، اظهار کرد: صنایع دستی در بعد فرهنگی بیانگر هویت و اصالت جامعه و در بعد اجتماعی با اشتغال زایی از مهاجرت روستایی و شهری جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه صنایع دستی در بعد اقتصادی ارزآوری، صادرات و رونق بازارها را به همراه دارد، اظهار کرد: صنایع دستی بدون هیچ وابستگی، متکی به مواد بومی است و نیاز به فرآوری پیچیده ای ندارد.

بیات با اشاره به شناسایی جایگاه صنایع دستی در طرح آمایش سرزمین گفت: با توجه به این مسئله باید بستر توسعه صنایع دستی و گردشگری فراهم شود.

وی عنوان کرد: به منظور توسعه، ترویج و احیا صنایع دستی در استان همدان باید اقدامات لازم برنامه ریزی و از هنرمندان فعال در این زمینه حمایت شود.

وی ادامه داد: نهمین نمایشگاه صنایع دستی و آیین های سنتی همدان به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان به نمایش درآمده است.