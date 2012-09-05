مسابقات پینگ پنگ قهرمانی نوجوانان مازندران برگزار می شود

محمد تقی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در بخش پسران و در خانه پینگ پنگ آمل برگزار می شود.



وی با بیان اینکه محدویتی برای تیم های شرکت کننده در این مسابقات در رابطه با اعزام پینگ پنگ بازان ندارد، اضافه کرد: هر تیم با پنج ورزشکار شرایط شرکت در این مسابقات را دارد.



رئیس هیئت پینگ پنگ آمل اضافه کرد: مسابقات پینگ پنگ قهرمانی نوجوانان مازندران، در بخش دختران همزمان روز جمعه هفته جاری به میزبانی نوشهر برگزار می شود.



قربانی با اشاره به اینکه این مسابقات به صورت انفرادی برگزار می شود، یادآور شد: برترین ها به همراه تیم منتخب مازندران در مسابقات قهرمانی کشور شرکت خواهند کرد.



وی یادآور شد: پینگ پنگ بازان شهرهای آمل، بابل، قائم شهر و ساری از امیدهای اصلی کسب مقام های قهرمانی در مسابقات قهرمانی استان هستند.



وی اضافه کرد: مسابقات پینگ پنگ قهرمانی نونهالان مازندران هفته گذشته در ساری برگزار شده بود.