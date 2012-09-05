  1. سیاست
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۶

در مجمع عمومی انجام شد/

پاسخ معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای نماینده رژیم صهیونیستی

پاسخ معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای نماینده رژیم صهیونیستی

در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای بررسی تحولات سوریه تشکیل شده بود ، ران پروسور نماینده رژیم صهیونیستی ادعاهای بی اساسی را در مورد نقش کشورمان در تحولات سوریه بیان کرد که این اتهامات با واکنش اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب در سخنان خود اظهار داشت : نماینده رژیم صهیونیستی بار دیگر ادعاهای بی اساس و بیهوده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد . این اتهامات در حالی بیان می شود که جامعه بین المللی از دست این رژیم بواسطه سوابق غیر انسانی ، تجاوز کارانه  و جنایتکار آن و همچنین فعالیتهای تروریستی در منطقه و دیگر نقاط جهان و بویژه بعنوان عامل اصلی عدم امنیت وبی ثباتی در خاورمیانه  ،بستوه آمده است .

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان تصریح کرد : مقامات رژیم صهیونیستی گستاخانه و علیرغم همه قوانین بین المللی مرتبط ، بطور مرتب جمهوری اسلامی ایران را به حمله نظامی تهدید می کند و این تهدیدات در قرن 21 و نه در قرن 19 انجام می شود .

وی افزود :این رژیم از هر فرصتی برای اینکه توجه جهانیان را از اقدامات ظالمانه خود منحرف نماید،سوء استفاده می کند و ادعاهای نماینده این رژیم در این جلسه نیز در این چارچوب است.

اسحاق آل حبیب اضافه کرد: مضحک آن است که نماینده این رژیم صحبت از دموکراسی و حقوق بشر می کند ،رژیمی که دستهای مزدوران آن به خون هزاران نفر از مردم بیگناه آغشته است .
 

کد مطلب 1689340

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