پاسخ معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای نماینده رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب در سخنان خود اظهار داشت : نماینده رژیم صهیونیستی بار دیگر ادعاهای بی اساس و بیهوده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد . این اتهامات در حالی بیان می شود که جامعه بین المللی از دست این رژیم بواسطه سوابق غیر انسانی ، تجاوز کارانه و جنایتکار آن و همچنین فعالیتهای تروریستی در منطقه و دیگر نقاط جهان و بویژه بعنوان عامل اصلی عدم امنیت وبی ثباتی در خاورمیانه ،بستوه آمده است .

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان تصریح کرد : مقامات رژیم صهیونیستی گستاخانه و علیرغم همه قوانین بین المللی مرتبط ، بطور مرتب جمهوری اسلامی ایران را به حمله نظامی تهدید می کند و این تهدیدات در قرن 21 و نه در قرن 19 انجام می شود .

وی افزود :این رژیم از هر فرصتی برای اینکه توجه جهانیان را از اقدامات ظالمانه خود منحرف نماید،سوء استفاده می کند و ادعاهای نماینده این رژیم در این جلسه نیز در این چارچوب است.

اسحاق آل حبیب اضافه کرد: مضحک آن است که نماینده این رژیم صحبت از دموکراسی و حقوق بشر می کند ،رژیمی که دستهای مزدوران آن به خون هزاران نفر از مردم بیگناه آغشته است .

