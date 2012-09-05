رئیس جمهور شیرینی اجلاس را به کام مردم تلخ کرد/مردم مدودف احمدی نژاد را پس می زنند

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصاحبه تلویزیونی سه شنبه شب رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در این گفتگوی تلویزیونی حاضر نشد حقایق کشور مثل گرانی و مشکلات مسکن، ارز، صنعت و کشاورزی را بپذیرد وهیچ راه حل مشخصی نیز ارائه نداد .

وی با انتقاد از نحوه پاسخگوئی رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور همه مشکلات دولت را به گردن دیگران انداخت . این برای مردم قابل قبول نیست که پس از 7 سال به جای پاسخگویی درباره مشکلات، فرافکنی شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اگر این نوع تخریب ها و ادبیات نامناسب در سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد وجود داشت می گفتیم که بی تجربه است و کم کم اصلاح می شود ولی این نوع ادبیات در سال آخر قبول نبوده و در شان ریاست جمهور و مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

نماینده چناران در مجلس درباره تاکید رئیس جمهور بر اینکه "چه کسی گفته امسال سال پایانی دولت است؟" ادامه داد: تمام سخنان رئیس جمهور در این مصاحبه تلویزیونی با این جمله تطابق داشت و نشان داد دلیل وی برای حضور در صدا و سیما استفاده از رسانه ملی برای طرح انتخاباتی پوتین - مدودف است.

وی در همین رابطه تاکید کرد: رئیس جمهور باید بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودف مورد نظر آقای احمدی نژاد نیز چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت البته چون احمدی نژاد از ابتدا برای انتخاب وزرا بجای ژنرال به دنبال سرباز بود، لذا انسانهای با ظرفیت بالا که بتوانند نقش مدودف را بازی کنند در اطراف وی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه صحیح نیست که رئیس جمهور از رسانه ملی به گونه ای استفاده کند تا شائبه استفاده بهره برداری انتخاباتی از آن پیش بیاید.

عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگر از سخنان خود تاکید کرد: برخی از بحث هایی که در این برنامه از سوی رئیس جمهور مطرح شد متاسفانه شائبه تکرار افکار جریان انحرافی را در ذهن متبادر ساخت، زیرا مواضع وی درباره بیداری اسلامی و انقلابهای مردمی در کشورهای اسلامی با مواضع نظام تطابق نداشت و بیشتر با مواضع جریان انحرافی هماهنگ بود.

دهقان گفت: اگر مسئولان قوا و نمایندگان مجلس در خصوص مسائل و مشکلات این دولت سکوت کرده اند به دلیل مصلحت فعلی کشور است، نباید این سکوت خیرخواهانه و دلسوزانه باعث سوء استفاده و فرافکنی شود.

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات کنونی کشور از جمله گرانی، مشکلات ارز، تورم، مشکلات تولید از بی تدبیری برخی مدیران دولتی و به جهت نپذیرفتن نظریات کارشناسان اقتصادی است.

این نماینده مجلس گفت: من وقتی صحبت رئیس جمهور را شنیدیم آرزو کردم این دولت هر چه زودتر تمام شود و دولتی سر کار بیاید که صادق تر باشد .

این عضو هیات رئیسه مجلس در توصیه به صداوسیما نیز گفت: رسانه ملی باید مراعات کند البته این اختیار رئیس جمهور است اما مجریان صدا و سیما اخلاقا و شرعا وظیفه دارند تلاش کنند حقایق از رسانه بیان شود.

وی ادامه داد: مجری برنامه تلویزیونی تنها نباید شنونده ومنفعل باشد بلکه باید وارد بحث شده و با سئوالات دقیق رئیس جمهور و هر مسئول دولتی را در سال پایانی وادار به پاسخگویی و ارائه اطلاعات صحیح نماید.

وی افزود: صدا و سیما باید فضایی فراهم کند تا رئیس جمهور به سئوالات مردم پاسخ دهد.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: رئیس جمهور مجددا برخی مسائل غیر موجه و غیر منطقی که توسط شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسئول غیر قانونی اعلام شده بود را تکرار کرد و برخی از مواردی در قانون اساسی وجود دارد و در اختیار رئیس جمهور است اصلا در قانون اساسی نیامده است. مواردی مثل هیات نظارت بر قانون اساسی و اختیار تذکر قانون اساسی رئیس جمهور به سایر قوا و یا اختیار امضا نکردن برخی قوانین نه تنها در قانون اساسی نیامده است بلکه عکس آن از قانون اساسی برداشت می شود.

انتظار داشتیم رئیس جمهور از وحدت چشمگیری که پس از اجلاس جنبش عدم تعهد بین مردم و مجموعه نظام ایجاد شده بود استفاده کرده و برای تداوم آن تلاش کند، اما متاسفانه ایشان این اجلاس را که برآیند همت همه قوا و مسئولان و در راس آن رهبر معظم انقلاب بود، نادیده گرفت و در سخنان تفرقه افکن کام شیرین ملت از این اجلاس را تلخ کرد.

وی افزود: متاسفانه صحبت ایشان بعد از اجلاس آغاز دامن زدن به اختلافات گذشته است و فضای شیرین پس از اجلاس را تحت الشعاع قرار داده و تبدیل به اختلافات جدید می کند.