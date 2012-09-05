اهدای جایزه پنج میلیون ریالی قهرمان کیک بوکسینگ به هموطنان زلزله زده

صمید کریم پور امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گلچینی از بهترین های کیک بوکسینگ کشور در مسابقات بهترین بهترین ها، اظهار داشت: این مسابقات در هفت وزن و با حضور بهترین کیک بوکس کارهای کشور از هفت استان به میزبانی ساحل زیبای رامدشت رودسر برگزار شد که خوشبختانه بنده در این رقابتها موفق به کسب عنوان قهرمانی وزن 67 کیلوگرم شدم.

وی افزود: در این بازیها در هر وزن یک مسابقه بین دو ورزشکار برتر کشور و در سه راند دو دقیقه ای برگزار شد که بر اساس برنامه مسابقات، من با میلاد پورغلام قهرمان جهانی وزن 67 کیلوگرم مبارزه کردم و موفق به شکست حریف قدر خود شدم.

کریم پور که اکنون در اردوی تیم ملی خود را جهت حضوری قدرتمند در مسابقات جهانی آماده می کند، تصریح کرد: مسابقات بهترین بهترین های ایران یکی از مسابقات معتبر کیک بوکسینگ در کشور است که ورزشکار قهرمان کمربند طلایی و همچنین جایزه نقدی دریافت می کند که من این جایزه پنج میلیون ریالی را به هموطنان زلزله زده در آذربایجان شرقی اهداء کردم.

وی ادامه داد: هرچند این رقم اهدایی من ناچیز است اما با این کار خواستم بگویم که من نیز همچون همه ایرانی ها با مردم مناطق زلزله زده استان ابراز همدردی می کنم و از اتفاقی که برای هم استانی هایم افتاده متاثر هستم.

این ورزشکار پرافتخار تبریزی که کار خود در ورزشهای رزمی را از سال 81 آغاز کرده و تاکنون بیش از 30 عنوان قهرمانی داخلی و بین المللی کسب کرده است، گفت: به لحاظ آمادگی بدنی در شرایط خوبی قرار دارم و تمرینات خودم را نیز به طور منظم در اردوی تیم ملی انجام می دهم و امیدوارم که بتوانم در مسابقات جهانی که چندی بعد برگزار خواهد شد، افتخاری دیگر برای کشورم به ارمغان بیاورم.