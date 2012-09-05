زیبایی های طبیعی همدان باید به جهانیان شناسانده شود/ صنایع دستی استان نیازمند برندسازی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و آیین های سنتی همدان و همایش ملی برند، بسته بندی و مهر اصالت در مجموعه فرهنگی تاریخی گردشگری هگمتانه اظهار کرد: صنایع دستی هر کجای ایران در بعد وسیعتر جهان نشان از قدمت تاریخی آن شهر و دیار دارد.

وی ادامه داد: مظاهر طبیعی و میراث فرهنگی استان همدان همچون نگینی درخشان بر پهنای سرزمین ایران می درخشد.

وی در خصوص میزان گردشگران استان همدان گفت: در روزهای اخیر که مصادف با برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران بود بیش از دو میلیون نفر از دیدنی های میراث فرهنگی همدان بازدید کردند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: حضور گردشگران در استان همدان نشان از فرهنگ و تمدن و میراث فرهنگی و ماندگار این شهر دارد.

وی غار علیصدر را در جهان بی نظیر دانست و بیان کرد: زیبایی های طبیعی همدان را نتوانستیم به خوبی به ایرانیان نشان دهیم چه برسد به جهان.

کارخانه ای تأکید کرد: با توزیع بروشورهای در مراکز دیدنی ایران و هتل ها می توان مظاهر دیدنی استان را برای جذب بیشتر گردشگر معرفی کرد.

وی عنوان کرد: در دنیا کشورهای بی ریشه ای وجود دارد که نشانی از مدنیت در آنها وجود ندارد ولی به لحاظ میراث فرهنگی که در آن کشور به صورت مصنوعی ساخته شده سالانه گردشگران بسیاری را جذب می کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: کشور چین با داشتن صنایع عظیم صنعتی از صنایع دستی خود غافل نشده است بلکه صنایع دستی ایران را می رباید به طوری که فرش های کشور ایران به صورت فله ای و بدون برند در این کشورها توزیع می شود.

وی اظهار کرد: در همدان باید ابتکارات خوبی در زمینه برندسازی و بسته بندی انجام شود و به عنوان یک سوغات نمادهای استان همراه با تولیدات اعم از صنایع دستی، کشاورزی و غیره با مبلغ مشخص در اختیار مسافران قرار گیرد.

کارخانه ای از فروش گردو به صورت فال در شیشه ابراز تأسف کرد و افزود: گردوی همدان باید با یک بسته بندی زیبا، شیک و استاندارد در اختیار مسافران قرار گیرد که تاکنون از این مسئله غافل بوده ایم.