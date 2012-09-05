به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم رقابت‌های لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان 5 و6 مهرماه در فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان نیز در صورت فراهم شدن مقدمات لازم برای حضور در این مسابقات سوم مهرماه راهی دیار ژرمن ها خواهد شد.

اما در پایان رقابت‌های کاراته استانبول و بازگشت تیم ملی به تهران، کادر فنی بر روی نام چند کاراته کا قلم قرمز خواهد کشید که به احتمال فراوان یکی از آنها جاسم ویشگاهی قهرمان سابق جهان و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو خواهد بود.

ویشگاهی در مسابقات ترکیه به روی تاتامی نرفت. کادر فنی از نحوه تمرین و غیبت وی در مسابقات استانبول رضایت نداشته و در نظر دارد نام وی را از جمع اردونشینان حذف کند.

دور جدید تمرینات تیم ملی ازیکشنبه 19 شهریورماه در تهران آغاز می ‌شود و کادر فنی برنامه های خود را برای حضور در رقابت‌های بین المللی آلمان طراحی خواهند کرد.