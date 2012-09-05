  1. ورزش
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

تیم ملی کاراته به آلمان می‌رود/ قلم قرمز در انتظار جاسم ویشگاهی

تیم ملی کاراته به آلمان می‌رود/ قلم قرمز در انتظار جاسم ویشگاهی

فدراسیون کاراته در تلاش است تا مقدمات اعزام تیم ملی را به مسابقات کاراته وان آلمان فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم رقابت‌های لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان 5 و6 مهرماه در فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان نیز در صورت فراهم شدن مقدمات لازم برای حضور در این مسابقات سوم مهرماه راهی دیار ژرمن ها خواهد شد.

اما در پایان رقابت‌های کاراته استانبول و بازگشت تیم ملی به تهران، کادر فنی بر روی نام چند کاراته کا قلم قرمز خواهد کشید که به احتمال فراوان یکی از آنها جاسم ویشگاهی قهرمان سابق جهان و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو خواهد بود.

ویشگاهی در مسابقات ترکیه به روی تاتامی نرفت. کادر فنی از نحوه تمرین و غیبت وی در مسابقات استانبول رضایت نداشته و در نظر دارد نام وی را از جمع اردونشینان حذف کند.

دور جدید تمرینات تیم ملی ازیکشنبه 19 شهریورماه در تهران آغاز می ‌شود و کادر فنی برنامه های خود را برای حضور در رقابت‌های بین المللی آلمان طراحی خواهند کرد.

کد مطلب 1689346

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