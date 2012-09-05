100 هزار آملی در طرح پزشک خانواده ثبت نام کردند

حمزه قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهروندان علاوه بر اینکه در انتخاب پزشک خانواده خود آزاد هستند، می توانند از رایگان بودن خدمات پزشک خانواده در سطح یک و کاهش چشمگیر فرانشیزها در سایر سطوح بهره مند شوند.



وی با بیان اینکه در طرح پزشک خانواده شهری به ازای هر 10هزار نفر جمعیت تیم پزشکی 17نفره خدمات بهداشتی و درمانی به آنان ارائه خواهد کرد، افزود: تیم پزشکی مراکز درمانی شامل پزشک عمومی و متخصص، ماما، کارشناس تغذیه، پرستار، روانشانس وعوامل دیگر دراین تیم حضور خواهند داشت.



مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل ادامه داد: برای شهر آمل با حدود 250 هزار نفرجمعیت پیش بینی 25 مرکز درمانی برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری شده که هم اکنون این مراکز در حال آماده سازی است.



قاسمی با اشاره به اینکه تمامی خدمات اولیه طرح پزشک خانواده شامل ویزیت، دارو با تمام خدمات رایگان است، تصریح کرد: برای اجرای بهتر این طرح، تمام افراد به مرور زمان باید دارای پرونده سلامت الکترونیک شوند.



وی اضافه کرد: طرح پزشک خانواده با هدف عدالت محورانه خود در نظام سلامت دارای ارزش هدفمندی یارانه ها است.



مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل ابراز امیدواری کرد: برای به ثمر نشستن این برنامه ملی، همه افراد جامعه باید همکاری کنند و تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح این طرح انجام دهند.