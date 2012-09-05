تیم شهرداری یاسوج به مصاف پرسپولیس تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی ساعت 18 امروز در ورزشگاه درفشی فر تهران و بدون حضور بازیکنان ملی پوش سرخپوشان پایتخت که در اردوی تیم ملی هستند، برگزار می شود.

بازیکنان شهرداری یاسوج برای بازی در این دیدار صبح دیروز با پرواز یاسوج به تهران سفر کردند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج در خصوص این بازی به خبرنگار مهر گفت: این بازی محکی جدی برای بازیکنان این تیم قبل از آغاز لیگ دسته اول فوتبال کشور است.

جمشید غدیری افزود: در این دیدار تلاش می کنیم با انجام یک بازی آبرومندانه، ظرفیتها و هویت فوتبال یاسوج را به نمایش بگذاریم.

وی بیان کرد: بازیکنان شهرداری از انگیزه بسیار خوبی برای مسابقه با یکی از بهترین تیم های فوتبال کشور برخوردار هستند و تلاش می کنیم از این بازی دوستانه سربلند بیرون بیاییم.

غدیری تصریح کرد: تیم فوتبال پایتخت طبیعت ایران اکنون ترکیب خود را شناخته و مصمم به تکرار موفقیتهای گذشته در لیگ دسته اول و جام حذفی امسال است.

