نگاه سنتی از صنایع دستی همدان برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و آیین های سنتی همدان و همایش ملی برند، بسته بندی و مهر اصالت در مجموعه فرهنگی تاریخی گردشگری هگمتانه اظهار کرد: با عبور از نگاه سنتی می توان صنایع دستی را به عنوان یک صنعت بالا دستی به شمار آورد که صنایع بسیاری به آن وابسته است.

وی با بیان اینکه صنایع دستی نیاز به معرفی ندارد، گفت: هر کسی در امورات شخصی، خانوادگی و جامعه خود با این هنر آشنایی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: هر نوع اندیشه و تفکری عمق این هنر را در می یابد چرا که صنایع دستی با خانواده های ایرانی عجین شده ولی باید اصلاحی نسبت به نوع نگاه خرد داشت.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده صنایع دستی تأثیر بسزایی در واحد خانواده و واحدهای اقتصادی و تولیدی دارد، افزود: باید سرمایه گذاری ها را به سمت این حوزه سوق داد.

وی عنوان کرد: صنایع دستی تلفیق هنر با علم و فناوری است که در نوع نگاه استانی باید نسبت به افزایش سرمایه گذاری در این زمینه اقدام و جایگاه استان همدان شناسایی و معرفی شود.

به اعتقاد فامیل کریمی، صنایع دستی بالاترین صنعت در استان همدان است که به واسطه آن می توان اشتغال خانواده را با کمترین سرمایه گذاری در حوزه استانی را تقویت کرد.

وی خواستار شد: در برنامه پنجم توسعه جایگاه و برنامه صنایع دستی مشخص و سرفصل های استانی در بخش صنایع دستی معرفی شود.