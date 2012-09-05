سبد کالایی 230 هزار کارمند آماده است/ سهم هر کارمند 20 کیلوگرم برنج ایرانی

یداله صادقی در گفتگو با مهر از دریافت سبد کالایی از سوی 170 هزار کارمند خبرداد و گفت: هم اکنون کالاهای سبد کالایی برای 440 هزار کارمند آماده است، اما تاکنون تنها 170 هزار کارمند سبد خود را تحویل گرفته‌اند و 40 هزار نفر دیگر نیز در حال طی مراحل نهایی برای دریافت سبد کالایی خود هستند. بر این اساس، منتظریم تا 230 هزار نفر دیگر نیز با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: عمده کارمندانی که تا کنون سبد کالایی خود را دریافت نکرده‌اند در دستگاههای ملی مشغول به فعالیتهای هستند و بر این اساس از نمایندگان آنها تقاضا می‌شود که هرچه سریعتر برای انجام اقدامات لازم مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: درخواستها باید به تائید مقام مسئول و ذی‌حساب مربوطه رسیده باشد، البته سبد کالایی برای کارمندان کاملا رایگان است و وجهی از آنها بابت ارایه آن دریافت نمی‌شود.

صادقی در خصوص اقلامی که در این سبد کالایی وجود دارد گفت: سهم هر کارمند 20 کیلوگرم برنج ایرانی پرمحصول، 5 کیلوگرم شکر، 8 عدد ماکارونی 1000 گرمی و 2 حلب روغن 4.5 کیلوگرمی است.