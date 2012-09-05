زمین لرزه 3.3 ریشتری جنوب کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی روز گذشته زمین لرزه 4.7 ریشتری رودبار در جنوب استان کرمان را لرزاند که این زمین لرزه ها همچنان ادامه دارد و ساعاتی قبل زمین لرزه ای 3.3 ریشتری فاریاب در جنوب این استان را تکان داد.

کانون این زمین لرزه که ساعت 6 و 49 دقیقه روی داد در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است.

مشخصات جغرافیایی این زلزله نیز بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 57.19 درجه طول جغرافیایی و 28.29 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

این زمین لرزه بنا به اعلام مسئولان محلی خسارتی نداشته است اما آنچه که در استان کرمان که 18 گسل فعال دارد سوال برانگیز به نظر می رسد، عدم اطلاع رسانی مناسب ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان در خصوص خطرات زمین لرزه و اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری از این خطر بالقوه در استان کرمان است.