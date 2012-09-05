60 درصد اشتغال صنایع دستی کشور در اختیار بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صالحی مرام شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و آیین های سنتی همدان و همایش ملی برند، بسته بندی و مهر اصالت در مجموعه فرهنگی تاریخی گردشگری هگمتانه اظهار کرد: 100 درصد فعالیت های صنایع دستی در خدمت بخش خصوصی است و دولت یک درصد هم سهام ندارد و این در حالی است که در اقتصاد مدرن بیش از 40 درصد سهام به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه نقطه قوت ایران در حوزه صنایع دستی است، افزود: صنایع دستی مزیت نسبی ایران نیست بلکه مزیت مطلق آن محسوب می شود.

با اتکا بر رشد صنایع دستی دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن می شود

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به فرمایش رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: شاخصه اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است که با اتکا بر رشد صنایع دستی می توان به آن دست یافت.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به آن معناست که اگر چهار جهت مرزهای کشور را هم با دیوارهای فولادین ببندند باز هم هیچ اتفاقی نمی افتد چرا که مواد اولیه، علم و تجهیزات در کشور وجود دارد.

صالحی مرام در باب اهمیت ارز آوری صنایع دستی گفت: قیمت هر تن خودرویی صادراتی 5 هزار دلار است و این در حالی است که قیمت صادرات هر تن صنایع دستی 27 هزار دلار برآورد می شود.

وی ضمن تأکید بر این مسئله که ارزش افزوده صنایع دستی نسبت به سایر صنایع بسیار بالاست، افزود: قطعه چوبی که توسط مردم سوزانده می شود توسط هنرمندان به قیمت زر فروخته می شود.

باید شاخ غول بیکاری را با توسعه صنایع دستی شکست

معاون صنایع دستی کشور در بحث اشتغال نیز بیان کرد: حداقل سرمایه مورد نیاز راه اندازی صنعت 50 میلیون تومان است و حداکثر هزینه برای هر رشته صنایع دستی پنج میلیون تومان بنابراین باید شاخ غول بیکاری را با توسعه صنایع دستی شکست.

وی با اشاره به تمهیداتی که رئیس جمهور برای توسعه صنایع دستی در نظر گرفته است، گفت: برای توسعه این صنعت 500 میلیون دلار اعتبار و یک و نیم میلیون دلار تسهیلات برای صادرات صنایع دستی اختصاص داده شد.

صالحی مرام در خصوص راه اندازی بازارچه فروش صنایع دستی عنوان کرد: برای راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در 12 استان که همدان نیز جزء آنها محسوب می شود 20 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

معاون صنایع دستی کشور در بخش دیگری با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی شهر لالجین در تولید سفال و سرامیک گفت: لالجین قطب سفال ایران است و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال عقد خواهر خواندگی آن با یکی از شهرهای اروپایی است که به زودی اتفاق می افتد.

ظرفیتهای مروار بافی در همدان ناشناخته مانده است

وی ضمن تأکید بر اینکه باید نگاه ویژه ای به هنرنمایی شهرستان ها داشته باشیم، اضافه کرد: ملایر توان بسیار بالایی در تولید مرواربافی دارد ولی ظرفیت های این حوزه در همدان شناخته نشده است چرا که چوب مروارهای برداشت شده از این منطقه به گیلان ارسال می شود تا از آنها در صنعت مرواربافی استفاده شود.

صالحی مرام اضافه کرد: همدان از استان های کم آب و به لحاظ صنعتی و کشاورزی ضعیف است و هیچ چیزی مثل صنایع دستی راهگشای اشتغال این استان نیست.

وی در پایان خطاب به هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه همدان اظهار کرد: هنرمندان صنایع دستی برای دریافت تسهیلات بدون بهره با سود شش درصد به سازمان های صنایع دستی استان های خود مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: برای گسترش بخش بسته بندی نیز وام های نامحدود با سود چهار درصد به هنرمندان داده شود که در نیمه دوم سال پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صالحی مرام شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و آیین های سنتی همدان و همایش ملی برند، بسته بندی و مهر اصالت در مجموعه فرهنگی تاریخی گردشگری هگمتانه اظهار کرد: 100 درصد فعالیت های صنایع دستی در خدمت بخش خصوصی است و دولت یک درصد هم سهام ندارد و این در حالی است که در اقتصاد مدرن بیش از 40 درصد سهام به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه نقطه قوت ایران در حوزه صنایع دستی است، افزود: صنایع دستی مزیت نسبی ایران نیست بلکه مزیت مطلق آن محسوب می شود.

با اتکا بر رشد صنایع دستی دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن می شود

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به فرمایش رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: شاخصه اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است که با اتکا بر رشد صنایع دستی می توان به آن دست یافت.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به آن معناست که اگر چهار جهت مرزهای کشور را هم با دیوارهای فولادین ببندند باز هم هیچ اتفاقی نمی افتد چرا که مواد اولیه، علم و تجهیزات در کشور وجود دارد.

صالحی مرام در باب اهمیت ارز آوری صنایع دستی گفت: قیمت هر تن خودرویی صادراتی 5 هزار دلار است و این در حالی است که قیمت صادرات هر تن صنایع دستی 27 هزار دلار برآورد می شود.

وی ضمن تأکید بر این مسئله که ارزش افزوده صنایع دستی نسبت به سایر صنایع بسیار بالاست، افزود: قطعه چوبی که توسط مردم سوزانده می شود توسط هنرمندان به قیمت زر فروخته می شود.

باید شاخ قول بیکاری را با توسعه صنایع دستی شکست

معاون صنایع دستی کشور در بحث اشتغال نیز بیان کرد: حداقل سرمایه مورد نیاز راه اندازی صنعت 50 میلیون تومان است و حداکثر هزینه برای هر رشته صنایع دستی پنج میلیون تومان بنابراین باید شاخ قول بیکاری را با توسعه صنایع دستی شکست.

وی با اشاره به تمهیداتی که رئیس جمهور برای توسعه صنایع دستی در نظر گرفته است، گفت: برای توسعه این صنعت 500 میلیون دلار اعتبار و یک و نیم میلیون دلار تسهیلات برای صادرات صنایع دستی اختصاص داده شد.

صالحی مرام در خصوص راه اندازی بازارچه فروش صنایع دستی عنوان کرد: برای راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در 12 استان که همدان نیز جزء آنها محسوب می شود 20 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در بخش دیگری با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی شهر لالجین در تولید سفال و سرامیک گفت: لالجین قطب سفال ایران است و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال عقد خواهر خواندگی آن با یکی از شهرهای اروپایی است که به زودی اتفاق می افتد.

ظرفیتهای مروار بافی در همدان ناشناخته مانده است

وی ضمن تأکید بر اینکه باید نگاه ویژه ای به هنرنمایی شهرستان ها داشته باشیم، اضافه کرد: ملایر توان بسیار بالایی در تولید مرواربافی دارد ولی ظرفیت های این حوزه در همدان شناخته نشده است چرا که چوب مروارهای برداشت شده از این منطقه به گیلان ارسال می شود تا از آنها در صنعت مرواربافی استفاده شود.

صالحی مرام اضافه کرد: همدان از استان های کم آب و به لحاظ صنعتی و کشاورزی ضعیف است و هیچ چیزی مثل صنایع دستی راهگشای اشتغال این استان نیست.

وی در پایان خطاب به هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه همدان اظهار کرد: هنرمندان صنایع دستی برای دریافت تسهیلات بدون بهره با سود شش درصد به سازمان های صنایع دستی استان های خود مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: برای گسترش بخش بسته بندی نیز وام های نامحدود با سود چهار درصد به هنرمندان داده شود که در نیمه دوم سال پرداخت می شود.