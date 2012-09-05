500 واحد سنگ بری در لرستان فعالیت دارند/ اشتغال 17 هزار نفر

خداداد غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشتغالزایی ایجاد شده در واحدهای سنگ بری لرستان بیش از 8 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه این میزان اشتغالزایی معادل 38 درصد اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت استان است، ادامه داد: با احتساب بخش حمل و نقل در این زمینه بیش از 17 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از صنعت سنگ در لرستان ارتزاق می کنند.

نائب رئیس کانون سنگ ایران با اشاره میزان تولید سنگ در لرستان تصریح کرد: سالانه بیش از 3 میلیون تن سنگ در این استان استخراج می شود.

غیاثوند یادآور شد: در حال حاضر بیش از 60 درصد این واحدهای سنگ بری لرستان فعال هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 140 واحد از سنگ بری های لرستان از تکنولوژی روز دنیا برای استخراج و فراوری استفاده می کنند.

غیاثوند با بیان اینکه تعداد واحدهای معدنی سنگ استان بیش از 85 واحد است، ادامه داد: این واحدها دارای ذخائر غنی چینی، گوهره وگرانیت است.

بنابر این گزارش استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.