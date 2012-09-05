محسن باقریان که روز سه شنبه و در زمان قانونی برای ثبت نامه به فدراسیون مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلاتی که در زمان نام نویسی جهت حضور در مجمع انتخاباتی تیروکمان برایش رخ داد، تصریح کرد: فدراسیون تیراندازی با کمان اعلام کرده بود، به مدت 10 روز کاری تا تاریخ 15 شهریور از کاندیدهای تصدی‌گری ریاست این فدراسیون نام نویسی می‎کند.

وی ادامه داد: با توجه به مسائلی که در فدراسیون گذشت، صلاح را در این دیدم که براساس تکلیف در انتخابات شرکت کنم. با این تفکر که هر کاری سیاست‌های خاص خود را می‌طلب ، تشخیص دادم در روزهای پایانی برای حضور در انتخابات نام نویسی کنم.

رئیس کمیته آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی فدراسیون تیراندازی با کمان، افزود: راس ساعت قانونی و سه ساعت قبل از پایان زمان ثبت نام در فدراسیون حضور پیدا کردم. به دلیل اینکه در فدراسیون مشغول کار هستم، هنگام ورود به محل فدراسیون، در دستگاه تشخیص ورود و خروج انگشت زدم و آن را ثبت کردم.

وی اظهار داشت: راس ساعت 2 وارد اتاق "صاحبی" سرپرست دبیری فدراسیون نیز شدم. او مسئول ثبت نام از کاندیداهای تصدی‌گری پست ریاست فدراسیون بود. به طور اتفاقی "باقری" مسئول برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها هم در اتاق او حضور داشت. به سرپرست دبیری فدراسیون نیز گفتم که می خواهم برای حضور در انتخابات نام نویسی کنم. اگر امکان دارد فرم‌های ثبت نام را به من بدهید. او تلفن همراهش را برداشت و از اتاقش به بهانه اینکه برای من فرم بیاورد خارج شد. در همین زمانی که وی برای آوردن فرم از اتاق خارج شده بود، با باقری گفتگو می کردم.

باقریان گفت: حدود نیم ساعت از این اتفاق گذشت و خبری از "صاحبی" نشد. در همین شرایط یکی از کارکنان فدراسیون پیش من آمد و گفت که "شجاعی" سرپرست فدراسیون با شما کار دارد. پیش او رفتم و با وی مشغول صحبت شدم. پس از صحبت با سرپرست فدراسیون، وقتی به اتاق صاحبی برای نام نویسی برگشتم، دیدم که هیچ کسی در آنجا نیست. دقیقا ساعت 14 و 15 دقیقه به اتاق سرپرست دبیری فدراسیون بازگشتم.

وی اظهار داشت: ظاهرا او از فدراسیون خارج می شود و با کمیته‌های دیگر و سایر کارکنان اداری تماس می‌گیرد و می‌گوید که فدراسیون را تعطیل کنید و از آن خارج شوید. جالب این است که مسئولان اداری فدراسیون، عمدتا تا ساعت 18 در محل کار خود باقی می‌ماندند.

رئیس کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فدراسیون تیراندازی با کمان تاکید کرد: از بچه های فدراسیون خواستم که برای من استشاد جمع کنند و بگویند که چنین اتفاقی رخ داده است. اکثرا آنها به جز یکی دو نفر به دلیل ترسی که در مسائل شغلی وجود دارد، حاضر به این کار نشدند. ضمن اینکه افراد دیگر از فدراسیون مجاور از جمله "امیر اوجاقی" برادر "حسین اوجاقی" و "پورخورشید" که همکار ما در مسابقات آسیایی تیروکمان بودند، شاهد این ماجرا بودند. ضمن اینکه همین افراد در همان روز همراه من با "صاحبی" سرپرست دبیر فدراسیون صحبت کرده بودند.

وی گفت: تمام این اتفاقات کاملا یک نقشه بود. در سیستم تشخیص انگشت این فدراسیون، حضورم را ثبت کردم اما با توجه به اینکه دارای مدرک مهندسی کامپیوتر نیز هستم، می دانم به راحتی قابل پاک کردن است.

باقریان در پاسخ به این سوال که دلیل این اتفاق چه بود؟ گفت: ترس از حضور من به عنوان یک رقیب برتر در انتخابات فدراسیون تیروکمان تنها دلیل این اتفاق بود. قطعا در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان رای می آوردم، چون برای آن خیلی زحمت کشیده‌ام. رزومه کاری‌ام یک رزومه کاملا علمی، ورزشی و اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ملهت ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تیروکمان روز سه شنبه به پایان رسید. زمان برگزاری این مجمع هنوز از سوی وزارت ورزش و جوانان مشخص نشده است.