طلایی های پارالمپیک مردم کرمان را به خیابانها کشاندند/ لحظات خاطره انگیز کرمانیها

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نعمتی در رشته تیراندازی با کمان و پیمان نصیری در رشته دو میدانی روز گذشته نام ایران را بار دیگر پرآوازه کردند و پرچم میهن اسلامی را در لندن به اهتزار در آوردند.

ورزش کرمان که المپیک را در سکوت کامل گذراند و هم اکنون نیز روزگار خوشی را طی نمی کند این روزها باید سر بلندی خود را مدیون دو ورزشکار معلول بداند که با وجود محدودیت و عدم هزینه های میلیاردی برای ورزش با اراده و پشتکار خود و با محرویتهای فراوان کاری کارستان کردند.

این ورزشکاران که با محدودیت زمین ورزشی و امکانات مناسب برای تمرین در کرمان مواجه بودند اما روز گذشته قلب کرمانیها را شاد کردند و برای ساعاتی مردم به خصوص جامعه معلولان با حضور در برخی خیابانهای شهر طلای نعمتی و نصیری را جشن گرفتند.

ناگفته نماند که پس از این موفقیت سیل پیامهای تبریک نیز از سوی مسئولان آغاز شده است که امیدواریم در نهایت این اقدام به ایجاد بیشتر زیر ساختهای ورزش معلولان در استان کرمان تبدیل شود و افتخار آفرینی معلولان استان کرمان در عرضه ملی و بین المللی ادامه یابد.

همچنین روز گذشته در هنگام برگزاری مسابقات فینال نیز در خانه های این دو قهرمان ملی مردم دست به دعا برداشتند و لحظاتی خاطره انگیز آفریدند.

نعمتی و نصیری پیش از این نیز بارها در میادین بین المللی موفق ظاهر شده اند.

کرمان چهار نماینده در پاراالمپیک لندن دارد.