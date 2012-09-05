ژاپن جزایر مورد مناقشه با چین را می خرد/ پرداخت 26.15 میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی به نقل از خبرگزاری کیودو نوشت: دولت ژاپن با مالکان خصوصی برای خریداری جزیره "اتوسری" از مجمع الجزایر "سنکاکو" که چینی ها آن را "دیائویی" می نامند، به توافق رسیده است.

این جزایر که با منابع غنی ماهیگیری احاطه شده، از سوی ژاپن اداره می شود اما چین و تایوان مدعی مالکیت بر این جزایر هستند.

به گزارش کیودو، دولت مرکزی ژاپن موافقت خود را برای پرداخت 2.05 میلیارد ین معادل 26.15 میلیون دلار برای خرید بخشی از جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی اعلام کرده است.

تصمیم برای خریداری این جزایر پس از سفر یک گروه سازمان یافته توسط دولت توکیو به جزایر دیائویی و بررسی این منطقه اتخاذ شد.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسید.

از زمان بالا گرفتن تنش های ارضی معترضین چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.

در همین حال مردم چین 29 مرداد ماه در اعتراض به ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه دست به تظاهرات زدند و راهی خیابانها شدند.

سی ان ان همچنین از به آتش کشیدن پرچم ژاپن توسط معترضین چینی خبر داد و اعلام کرد: معترضین خواستار تحریم کالاهای ژاپنی شدند.

فعالان ژاپنی نیز در همین روز پرچم این کشور را در جزایر مورد مناقشه با ژاپن به اهتزار در آوردند و باعث افزایش تنش ها در روابط توکیو-پکن شدند.