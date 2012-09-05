گردهمایی روسا و معاونان دانشجویی دانشگاهها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روسای دانشگاههای کشور روز دوشنبه 20 شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل جلسه می دهند.

همچنین معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور روز دوشنبه 27 شهریورماه در ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردهم می آیند.