  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۹

روزهای 20 و 27 شهریورماه؛

گردهمایی روسا و معاونان دانشجویی دانشگاهها برگزار می شود

گردهمایی روسا و معاونان دانشجویی دانشگاهها برگزار می شود

روسا و معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای کشور در دو گردهمایی جداگانه طی دو هفته آینده تشکیل جلسه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، روسای دانشگاههای کشور روز دوشنبه 20 شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل جلسه می دهند.

همچنین معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور روز دوشنبه 27 شهریورماه در ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردهم می آیند.

کد مطلب 1689366

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