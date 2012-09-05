  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۵

دویچه‌وله خبر داد؛

اوپوزیسیون روسیه آماده برگزاری تظاهرات در این کشور است

اوپوزیسیون روسیه آماده برگزاری تظاهرات در این کشور است

شبکه دویچه‌وله از آمادگی مخالفان روسیه برای برگزاری تظاهرات در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دویچه وله در این باره می نویسد: مخالفان روسیه آماده می شوند تا در پائیز تظاهراتی را علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور برگزار کنند.

دویچه وله در ادامه می افزاید: به محض اینکه تابستان به پایان برسد اوپوزیسیون روسیه امیدوار است تا اعتراضات زیادی را راه اندازی کند و تا حد وممکن مخالفان را به خیابانها بازگرداند.

در ادامه این مطلب آمده است: سه ماه پس از آخرین تظاهرات بزرگ، تظاهرات بزرگ بعدی برای 15 مارس برنامه ریزی شده که سازمانهای مخالف آن را "تظاهرات میلیونی" نامیده اند.

دنیس بیلونوف، سیاستمدار مخالف در مسکو به دویچه وله در باره آمادگی مخالفان برای ریختن به خیابان ها می گوید: "شما نمی توانید خمیر دندانی که از جای خود بیرون آمده دوباره به لوله آن بازگردانید".

وی می گوید: مردم فهمیده اند که می توانند منشا تحولاتی باشند.

کد مطلب 1689367

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