شناسایی نقاط پر خطر در کامیاران/راه های مقابله با بحران های احتمالی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم پیری در جلسه کمیته ترافیک شهرستان کامیاران گفت: نظارت در این موارد به گونه ای که بتواند هم خطرات را کاهش دهد و همچنین زمینه ساز کاهش ترافیک باشد لازم است.

وی بر هماهنگی و تعامل بین دستگاه های ذیربط تاکید کرد و افزود: برای بهبود اوضاع، ایجاد نظم و امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون فرماندار کامیاران اظهار داشت: استفاده از فناوری روز و به روز کردن امکانات در کنار فرهنگ سازی و شناخت قوانین به مردم می تواند کمک مناسبی به پیشبرد اهداف باشد.

پیری ارائه راه حلی مناسب برای حل مشکل ترافیک سطح شهر و تشدید برخورد قانونی با تخلفات در این زمینه ها را خواستار شد.

بررسی راه های مقابله با بحران های احتمالی

معاون فرماندار کامیاران در جلسه کمیته بحران این شهرستان گفت: برگزاری آموزش های لازم به منظور آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی ضروری است.

پیری با بیان اینکه با قرار گرفتن کامیاران بر رروی کمربند زلزله احتمال وجود هر حادثه ای وجود دارد، ادامه داد: لزوم آمادگی در مقابل حوادث احتمالی با شناخت راه های مقابله و برگزاری دوره های آموزشی و مانورهای همگانی می تواند میسر باشد.

وی افزایش امکانات مقابله با حوادث در سطح ادارات و تجهیز نیروهای امدادی را باعث کاهش خطرات احتمالی دانست و یادآور شد: باید در این مورد بررسی لازم اعمال شود تا نیازمندی ها برآورد و در خصوص تهیه آن اقدام شود.

معاون فرماندار کامیاران همچنین انتقال دانش لازم در این خصوص به عموم مردم را از طریق رسانه های عمومی مناسب دانست و بیان کرد: دستگاه های امدادی نیز می توانند تجربیات خود را از طریق بخشداری ها و دهیاران به ساکنان روستاهایی که دارای بافت سنتی تری هستند، انتقال دهند.