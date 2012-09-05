ابوترابی در مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی سخنرانی می کند

دبیر ستاد بزرگداشت سی و سومین سالگرد ارتحال مجاهد نستوه حضرت آِت الله طالقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سی و سومین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله سید محمود طالقانی امسال روز پنجشنبه 16 شهریور ماه در شهرستان طالقان برگزار می شود.



کریم شریف کاظمی افزود: این مراسم از ساعت 15 در محل فرهنگسرای جلال آل احمد در طالقان آغاز خواهد شد.



دبیر ستاد بزرگداشت مرحوم آیت الله طالقانی از تمامی علاقمندان و پیروان ایــــــن پیر فرزانه و یار و یاور امام دعوت کرد تا در این مراسم شرکت کنند.

وی ادامه داد: پیش تر قرار بود ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما سخنران این مراسم باشد که با تغییر برنامه حجت الاسلام ابوترابی فرد سخنران مراسم فرداست.



آیــت اله طالقـــــانی در سال 1289 هجری شمسی در روستای گلیرد طالقان چشم به جهان گشود و پس از کسب فیض و علم از محضر پـــــدر گرانقدرش و علمای بـــــرجسته دیگر به مجاهدت در راه حق و اسلام پرداخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین نماز جمعه تهران به امامت ایشان در دانشگاه تهران برپا شد.

آیت الله طالقانی سر انجام در 19 شهریور 58 به علت سکته قلبی بدرود زندگی گفت.