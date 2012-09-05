سیدمحمد موسوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در بخش کشاورزی مسئله تامین نقدینگی و به ویژه سرمایه در گردش مورد نیاز است.

وی افزود: در استان تهران سالانه در حدود 5 میلیون و 20 هزارتن محصولات کشاورزی به ارزش 56 هزارمیلیارد ریال تولید می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران با بیان اینکه برای تولید پایدار در زیربخشهای مختلف حوزه کشاورزی ازجمله زراعت، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، سالانه نیاز به 10000 میلیارد ریال سرمایه درگردش است، گفت: همچنین به منظور توسعه بخش کشاورزی در استان تهران سالانه در حدود 5000 میلیارد ریال سرمایه ثابت نیاز است.

وی با اشاره به اینکه برای تامین سرمایه ثابت این بخش تاکنون در حدود 2 هزارو 562 میلیارد ریال نقدینگی از محل طرح توسعه بخش کشاورزی و سایر اعتبارات تامین شده است، اظهارداشت: برای حل مشکل تامین سرمایه در گردش هم از ظرفیت ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‏ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی استفاده کرده ایم.

این مقام مسئول با بیان اینکه سهم دولت در این صندوق 49 درصد و سهم بخش خصوصی 51 درصد است، تصریح کرد: این صندوق توانسته طی یکسال گذشته بالغ بر 500 میلیارد ریال نیازهای اعتباری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: درسال جاری با مساعدت 125 میلیارد ریالی وزیرجهادکشاورزی و همچنین مساعدت 125 میلیارد ریالی استاندار تهران و درصورت مساعدت کشاورزان نسبت به پرداخت سهم خود در این صندوق، صندوقهای حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را در همه شهرستانهای استان راه اندازی خواهیم کرد.

موسوی با اشاره به اینکه این صندوقها را با سرمایه اولیه حداقل 550 میلیارد ریال در شهرستانهای استان تاسیس خواهیم کرد، افزود: این صندوقها می توانند سالانه حداقل 5 تا 10 برابر حجم سرمایه اولیه، اعتباراتی با کارمزد حداکثر 4 درصد را دراختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار دهد.