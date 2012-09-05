هرمزگان میزبان مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عمرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی سراسر کشور از ساعت 17امروز (چهارشنبه) به روش آنلاین برگزارمی شود.

عمرانی افزود: با اتمام این مرحله و انتخابات نفرات برتر، مرحله دوم مسابقات در 15مهرماه و مرحله پایانی نیز به میزبانی هرمزگان و به روش حضوری با حضور 30 تیم منتخب در آبان ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات برای نخستین بار در کشور برگزار می شود، یادآورشد: هر تیم شرکت کننده شامل دو نفر و یک مربی است که بر اساس استاندارهای تعیین شده در مسابقه حضور خواهند داشت.

به گفته عمرانی توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به فراگیری علم رایانه از سوی دانش آموزان و استفاده از تکنولوژی روز،زمینه ایجاد رقابت سازنده را در بین داش آموزان ایجاد کرده که این مسابقات نیز با همین هدف و در راستای تشویق به نگرش علمی در بحث دانش روز رایانه است.

دبیرکمیته مسابقات برنامه نویسی رایانه دانش آموزی کشوردر خاتمه با اشاره به رویکرد جدی وزارت آموزش و پرورش در بحث هوشمند سازی مدارس، این مهم را یکی از اهداف جدی نظام تعلیم و تربیت در راستای سند تحول بنیادین عنوان کرد.