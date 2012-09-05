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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۶

شاه آبادی:

مرشدان اهالی موسیقی و هنر هستند/ گلریزان برای بازماندگان زلزله آذربایجان

مرشدان اهالی موسیقی و هنر هستند/ گلریزان برای بازماندگان زلزله آذربایجان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ورزش زورخانه ای از جمله ورزش هایی است که موسیقی و نوای مرشد جزء لاینفک آن است و مرشدان با همین نگاه، بخشی از اهالی موسیقی و هنر شناخته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی شامگاه سه شنبه در همایش ورزشکاران زورخانه ای گرگان گفت: در خصوص روز 17 شوال که به نام ورزش پهلوانی و جوانمردی نامگذاری شده است سخن بسیاری می توان گفت.

وی افزود: ورزش پهلوانی علاوه بر قابلیت های ورزشی جنبه های هنری نیز دارد.

شاه آبادی عنوان کرد: با توجه به جایگاه این ورزش و مرشدان، ورزش زورخانه ای همه درس پهلوانی و جوانمردی است و این ورزش به عنوان نماد ایران باید به دنیا معرفی شود.

وی خاطر نشان کرد: همه این ورزش ها با بخش های مختلف هنرهای تجسمی و مکارم اخلاقی ارتباط دارند و جا دارد به عنوان یک ظرفیت بزرگ به عنوان هنر ایرانی و اصیل معرفی شود.

در این همایش که در باشگاه زورخانه پوریای ولی برگزار شد این ورزش به زبان انگلیسی توسط مترجم برای شرکت کنندگان خارجی معرفی شد.

اجرای برنامه توسط ورزشکاران بزرگسال و کودک و برگزاری مراسم گلریزان جامعه ورزش شهرستان گرگان به مناسبت روز پهلوانی جهت کمک به بازماندگان زلزله آذربایجان شرقی نیز برگزار  شد.

کد مطلب 1689380

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