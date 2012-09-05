سوریه به همکاری با "اخضر ابراهیمی" پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری شب گذشته اظهار داشت: سوریه با انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه موافقت و آمادگی کامل خود را برای همکاری با وی اعلام کرده است.

وی در ادامه گفت: استعفای کوفی عنان نماینده پیشین سازمان ملل برای حل بحران سوریه نباید منجر به چشم پوشی از طرح 6 گانه وی برای حل بحران سوریه شود.

جعفری با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمامی طرف های بین المللی و عربی با نفوذ که بر گروه های مسلح تاثیرگذار هستند خواست که در راستای پایبندی به شورای امنیت و قوانین بین الملل با اخضر ابراهیمی همکاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دولت سوریه خواسته های مردمی در رابطه با اصلاحات را اجابت کرده است و تعامل مثبتی در زمینه حل مسالمت آمیز و سیاسی بحران سوریه بر اساس طرح کوفی عنان داشته است.

جعفری با بیان این مطلب افزود: دولت سوریه به طور کامل از طرح کوفی عنان حمایت کرد و در چارچوب حاکمیت و اسقلال خود با ناظران بین المللی همکاری کرد.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد تصریح کرد: عملیات های ارتش سوریه در راستای تکلیف خود برای دفاع از غیرنظامیان سوری و مبارزه با تروریسم و توقف خشونت ها در کشور انجام شده است.

وی اظهار داشت: گفته ما مبنی بر اینکه برخی کشورهای عربی و غیر عربی حامی مالی و تسلیحاتی گروه های مسلح هستند اکنون برای همه واضح و آشکار شده است.

بشار الجعفری در عین حال خاطرنشان کرد: دولت سوریه در قبال ملت خود مسئولیت پذیر است به طوری که زیرساخت های خود را بازسازی کرد و نیازهای شهروندان آسیب دیده از خشونت ها را برطرف کرد.

وی در ادامه سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت: راه حل بحران سوری تنها در صورتی که سوری باشد و از طریق یک روند سیاسی جامع که پاسخگوی خواسته های ملت سوریه باشد موفقیت آمیز خواهد راه حلی که از طریق گفتگوهای ملی جامع برای تشکیل یک دولت دموکراتیک و چندحزبی ارائه شود.

جعفری همچنین از انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه استقبال و اعلام کرد: سوریه به ماموریت ابراهیمی برای دستیابی به راه حل سیاسی به رهبری سوریه برای حل بحران این کشور پایبند است.