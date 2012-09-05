  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

"بشار الجعفری":

سوریه به همکاری با "اخضر ابراهیمی" پایبند است

سوریه به همکاری با "اخضر ابراهیمی" پایبند است

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد شب گذشته با سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که کشورش به همکاری با نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه پایبند است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری شب گذشته اظهار داشت: سوریه با انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه موافقت و آمادگی کامل خود را برای همکاری با وی اعلام کرده است.

وی در ادامه گفت: استعفای کوفی عنان نماینده پیشین سازمان ملل برای حل بحران سوریه نباید منجر به چشم پوشی از طرح 6 گانه وی برای حل بحران سوریه شود.

جعفری با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمامی طرف های بین المللی و عربی با نفوذ که بر گروه های مسلح تاثیرگذار هستند خواست که در راستای پایبندی به شورای امنیت و قوانین بین الملل با اخضر ابراهیمی همکاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دولت سوریه خواسته های مردمی در رابطه با اصلاحات را اجابت کرده است و تعامل مثبتی در زمینه حل مسالمت آمیز و سیاسی بحران سوریه بر اساس طرح کوفی عنان داشته است.

جعفری با بیان این مطلب افزود: دولت سوریه به طور کامل از طرح کوفی عنان حمایت کرد و در چارچوب حاکمیت و اسقلال خود با ناظران بین المللی همکاری کرد.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد تصریح کرد: عملیات های ارتش سوریه در راستای تکلیف خود برای دفاع از غیرنظامیان سوری و مبارزه با تروریسم و توقف خشونت ها در کشور انجام شده است.

وی اظهار داشت: گفته ما مبنی بر اینکه برخی کشورهای عربی و غیر عربی حامی مالی و تسلیحاتی گروه های مسلح هستند اکنون برای همه واضح و آشکار شده است.

بشار الجعفری در عین حال خاطرنشان کرد: دولت سوریه در قبال ملت خود مسئولیت پذیر است به طوری که زیرساخت های خود را بازسازی کرد و نیازهای شهروندان آسیب دیده از خشونت ها را برطرف کرد.

وی در ادامه سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت: راه حل بحران سوری تنها در صورتی که سوری باشد و از طریق یک روند سیاسی جامع که پاسخگوی خواسته های ملت سوریه باشد موفقیت آمیز خواهد راه حلی که از طریق گفتگوهای ملی جامع برای تشکیل یک دولت دموکراتیک و چندحزبی ارائه شود.

جعفری همچنین از انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه استقبال و اعلام کرد: سوریه به ماموریت ابراهیمی برای دستیابی به راه حل سیاسی به رهبری سوریه برای حل بحران این کشور پایبند است.

کد مطلب 1689381

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