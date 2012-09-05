ولایت مداری نزدیک ترین راه رسیدن به امنیت و آرامش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری، سه شنبه شب در اختتامیه دومین مرحله از پنجمین دوره از همایش اندیشه های آسمانی در جمع هنرمندان کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: جوانان مسجدی اگر بر ارزش های دینی اصرار ورزند همه فعالیت ها در چارچوب دین قرارخواهد گرفت.

این کارشناس مذهبی خالق فطرت، عقل، سعادت و دین را خدای متعال دانست و اظهار داشت: در مساجد همه گروه ها از جمله جوانان کانون های فرهنگی هنری، بسیجیان، متولیان و حتی عامه مردم باید تابع و پیرو امام جماعت باشند تا بتوانند در سطح جامعه مدافع ولایت فقیه باشند.

حجت الاسلام ماندگاری بیان داشت: ولایت مداری نزدیک ترین راه رسیدن به امنیت، آرامش، موفقیت و هویت همراه با ثبات را برای گروه های فعال در مساجد به ارمغان می آورد.

وی در جمع هنرمندان مسجدی با اشاره به این مطلب که تکلیف محوری را از ارزش دین است که این ارزش متناسب با زمان و مکان متفاوت است، اظهار داشت: در حال حاضر که شرایط جنگ غیر مستقیم در جامعه وجود دارد، باید از همه حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی با ارائه راهکار های مناسب دفاع شود.

وی شهادت محوری را از دیگر ارزش دفاع از دین دانست و گفت: امروزه شهادت طلبی با ترویج ارزش های شهدا و با برگزاری یادواره هایی مخصوص شهدا و استفاده از وصیت نامه های آنان میسر است.

وی با اشاره به این مطلب که در مکتب ما مسجد سنگر است و جوانان، هنرمندان، امامان جماعت و عموم مردم را سنگربانان مساجد هستند، گفت: اولین فرهنگی که باید در در مساجد احیا شود، دین مداری است وهمه افراد جامعه می توانند دعوت کننده به دین باشند.

استاد حوزه و دانشگاه به زمینه های ظهور حضرت مهدی( ع) اشاره کرد وگفت: باید در فضای انقلاب اسلامی و در سنگر مساجد بستر ظهور امام زمان ( عج) را فراهم شود.

گفتنی است، در دومین مرحله از پنجمین همایش فرهنگی آموزشی اندیشه های آسمانی هنرمندان مسجدی از استان های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، فارس و کرمان حضور داشتند.