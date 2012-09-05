خشکسالی چالش فهرج/ لزوم تغییر الگوی کشت

حسین زین الصالحین در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان فهرج در شرق استان یکی از کم باران ترین مناطق استان کرمان در مواقع عادی محسوب می شود اما طی سالهای اخیر با خشکسالی و کمبود بارندگی نیز مواجه شده ایم که موجب شده تنها رودخانه شهرستان نیز خشک شود.

وی افزود: کاهش سطح آبهای زیر سطحی و ادامه این روند باید مدیریت شود و استفاده از آبیاری مکانیزه و تحت فشار تنها راه موجود است.

فرماندار فهرج افزود: اقتصاد مردم شهرستان بر پایه کشت خرما است که ارتباط مستقیم با وجود آب در شهرستان دارد.

زین الصالحین در ادامه خواستار اصلاح الگوی کشت و فصل کشت شد و با توجه به گرمای زود هنگام هوا گفت: باید اقلامی کشت شود که با توجه به آب موجود بیشترین بازده اقتصادی را برای مردم به همراه داشته باشد.

وی از هدر رفت آب در بخش کشاورزی به دلیل آبیاری غرق آبی خبر داد و خواستار توجه بیشتر کشاورزان به این بخش و توسعه کشاورزی در این شهرستان شد.