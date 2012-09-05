5 کیلومتر تا نمایشگاه بجنورد/ فعلی که زمان و مکانش به درستی صرف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه کتاب بجنورد از 7 تا 13 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی خراسان شمالی برگزار شد اما وجود برخی نواقص و کاستی‌ها سبب شد تا علی رغم تلاش چشمگیر متولیان برگزاری؛ علاوه بر بازدید کنندگان، ناشران شرکت کننده نیز به وضعیت موجود اعتراض کنند.

نمایشگاه بزرگ کتاب بجنورد در شرایطی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی خراسان شمالی برگزار شد که در مراسم افتتاحیه آن، استاندار خراسان شمالی به شدت از پروژه ساختمانی نمایشگاه انتقاد کرد و گفت: این نمایشگاه بین المللی نیست بلکه نمایشگاه بین روستایی است!

اگر از کنایه استاندار خراسان شمالی نیز بگذریم دیگر نمی‌شود از فاصله 5 کیلومتری محل برگزاری نمایشگاه تا بجنورد و زمان برگزاری آن، یعنی فصل تعطیلات و درست در هنگام دور دوم مسافرت‌های تابستانی، بگذریم.

این دو موضوع در سخنان اغلب ناشران و بازدید کنندگان نمایشگاه به چشم می‌خورد، به طوری که حتی آن‌هایی که بزرگوارانه چشمشان را بر روی تمام کاستی‌ها و نواقص نیز بستند این دو مسئله را تذکر دادند و خواستار رفع آن در دوره‌های آتی شدند.

20 هزار کتاب؛ 200 ناشر و 120 غرفه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی 200 ناشر کشوری و استانی با 20 هزار عنوان کتاب حضور داشتند.

حسین ثابت قدم وحید اظهار داشت: در این نمایشگاه 120 غرفه فروش و 25 غرفه جانبی برای عرضه محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده بود.

وی از بازدید 80 هزار نفر از این نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد: بازدیدکنندگان 2 میلیارد و 670 میلیون ریال بن الکترونیکی کتاب برای تهیه کتب مورد نیاز خود با استفاده از تخفیف 40 درصدی را از این نمایشگاه خریداری کردند.

ثابت قدم وحید با بیان اینکه در سال جاری میزان خرید بن کتاب به نسبت سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: در نمایشگاه سال گذشته 2 میلیارد و 296 میلیون ریال بن الکترونیکی کتاب به فروش رفت.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

پای صحبت ناشران و بازدیدکنندگان از نمایشگاه که می‌نشینی غالبا دل پردردی دارند، مخصوصا آن دسته از ناشرانی که برای سال نخست و با دلی امیدوار، کوله بار کتاب خود را برای بجنورد بسته بودند و منتظر بودند که در برگشت، سبک بار و خندان طی طریق کنند، اما برنامه‌هایشان آن طور که می‌خواستند پیش نرفت.

محمد قادری در یکی از غرفه‌های سالن شماره 2 نشسته و در همان حالی که با ماشین حساب خود، حساب سود و زیان غرفه را می‌کند، می‌گوید: مهم‌ترین مشکل این نمایشگاه فاصله و دوری آن از شهر است.

وی می‌افزاید: تقریبا در دهه 30 بود که افراد را سوار بر اتوبوس می‌کردند و به محلی خاص می‌بردند، در شرایط فعلی برای جذب مخاطب، لازم است تمامی خدمات با حداقل فاصله و حداکثر رضایت مندی ارائه شود.

قادری اظهار داشت: در نتیجه فاصله از شهر، فروش غرفه داران نیز پایین آمده و به تبع آن بسیاری از غرفه داران تصمیم گرفته‌اند در سال‌های بعد در این نمایشگاه شرکت نکنند.

وی گفت: اطلاع رسانی برای نمایشگاه نیز خیلی چنگی به دل نمی‌زد، چرا که در نمایشگاه‌های دیگر به محض ورود به شهر مربوطه، غالبا فضای تبلیغاتی و جو روانی شهر حول محور نمایشگاه می‌چرخد، ولی در فضای شهری بجنورد و شهرهای اطراف آن تبلیغات چندانی صورت نگرفته بود.

محمدرضا صدوقی غرفه دار انتشارات دارالکتب اسلامیه هم فاصله از شهر و زمان برگزاری نمایشگاه را از دلایل عدم استقبال مناسب مردم می‌داند و می‌گوید: زمان برگزاری نمایشگاه نه برای دانشجویان و نه برای خانواده‌ها و افراد عادی، مناسب نبود.

وی می‌افزاید: برگزاری نمایشگاه در زمانی که دانشجویان در تعطیلات به سر می‌برند و غالب خانواده‌ها نیز درگیر امور سفرهای تابستانی هستند، سبب می‌شود تا فروش و سود غرفه داران مناسب نباشد.

صدوقی که بنا به گفته خودش در سال‌های گذشته نیز به نمایشگاه بجنورد آمده است، در ادامه اظهار داشت: شاید میزان فروش از نظر عددی در سال جاری بیشتر باشد اما از نظر سود حاصله، بسیار کمتر از سال‌های پیش است.

وی افزود: قیمت کتاب در سال جاری افزایش چشمگیری داشته و تورم و مسائل اقتصادی نیز سبب می‌شود، علی رقم افزایش میزان فروش از نظر عددی، میزان سود بدست آمده چنگی به دل نزند.

صدوقی تصریح کرد: البته با وجود اینکه الان آخرین ساعات نمایشگاه است، هنوز فروش کلی این غرفه حتی به میزان فروش عددی سال گذشته نیز نرسیده است.

بهروز اشکانی غرفه دار انتشارات آریا پژوه است و غرفه‌ای که به آن‌ها اختصاص داده شده در سالن شماره 3 قرار دارد،

دل پردردی دارد و از هوای گرم این سالن در روزهای نخست و عدم نصب کولر و وجود پنکه، از موکت نبودن سالن و خاک خوردن افراد و بیشتر از همه از سقف پلاستیکی سالن و احتمال بارندگی می‌نالد.

وی گفت: از دیروز دست به دعا برداشته‌ایم که باران نیاید، چرا که در صورت کم‌ترین بارندگی، آب باران از محل شکاف بین پلاستیک‌ها دقیقا به داخل غرفه سرازیر می‌شود.

اشکانی از سیستم صوتی این سالن نیز ناراحت است و می‌گوید که در این سالن اطلاعات و مطالبی که برای اطلاع عمومی قرائت می‌شود، به درستی شنیده نمی‌شود.

این غرفه دار نیز در مورد مکان برگزاری نمایشگاه می‌گوید: اگر همانند دو سال پیش این نمایشگاه در سالنی در داخل شهر برگزار می‌شد و یا زمان آن را نیز چند هفته‌ای عقب‌تر برنامه ریزی می‌کردند، مطمئنا ناشران و بازدیدکنندگان رضایت بیشتری داشتند.

حسین فدایی یکی از بازدید کنندگان نمایشگاه است، وی در مورد حضور ناشران اسم و رسم دار کشور در این نمایشگاه، گفت: در حوزه کتب دینی، برخی رشته‌های دانشگاهی و بخش کودک ناشران برجسته کشوری حضور دارند، اما در زمینه‌های عمومی و کتب عامه پسند، ناشران اسم و رسم دار کشوری حضور ندارند.

وی افزود: در این نمایشگاه اطلاع رسانی برای مکان و شماره غرفه‌ها و تابلوهای راهنما نیز مناسب نبود.

فدایی با اشاره به فضای غیراستاندارد نمایشگاه، زمان و مکان نامناسب را بزرگ‌ترین نقیصه هفتمین نمایشگاه کتاب بجنورد دانست.

علی رحیمی یکی دیگر از بازدید کنندگان نمایشگاه است که در مجموع از شرایط برگزاری و کیفیت نمایشگاه رضایت دارد و می‌گوید: بالاخره در برگزاری هر نمایشگاه، جشنواره و یا مواردی از این قبیل، همواره افرادی برخی نارضایتی‌ها و کاستی‌ها را اعلام می‌کنند، اما این دلیل مناسبی برای زیر سوال بردن خدمات ارائه شده نیست.

وی می‌افزاید: برخی کاستی‌های موجود در این نمایشگاه از حوزه اختیارات متولیان برگزاری آن خارج است، اما بازدید کنندگان در تمام این نواقص، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را مقصر می‌دانند.

رحیمی می‌گوید: لازم است برای رفع نواقص موجود در دوره‌های آتی تلاش شود اما کسی نمی‌تواند منکر تلاش شبانه روزی متولیان، برای برگزاری این نمایشگاه به صورت آبرومندانه شود.

80 هزار بازدید کننده و حساب و کتاب‌های ارشاد!

رئیس اداره امور فرهنگی مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در هفتمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی ناشران برجسته کشوری در تمامی حوزه‌ها حضور داشتند.

علی اکبر طاهری اظهار داشت: انتشارات دانشگاه تهران، آریا پژوه، نقش سیمرغ، موسسه اطلاعات، امیرکبیر، گاج، کانون فرهنگی آموزش، قدیانی، مبتکران، عروج اندیشه، فاتحان و ... از جمله انتشارات برجسته کشوری هستند که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند.

وی افزود: 650 ناشر از سراسر کشور برای شرکت در این نمایشگاه درخواست داده بودند که در پایان از میان آن‌ها 200 ناشر انتخاب شدند.

طاهری در مورد زمان و مکان نامناسب نمایشگاه، با پذیرش این دو موضوع اظهار داشت: برای زمان این نمایشگاه با وجود مکاتبات فراوان با وزارت و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه در مهر و آبان، به علت همزمان شدن به نمایشگاه‌های بزرگ و قدیمی کشور و عدم استقبال ناشران، با برگزاری آن در ماه‌های اعلام شده موافقت نشد.

وی اضافه کرد: به علت نزدیک شدن به دهه کرامت و جشنواره تئاتر رضوی و پیامک رضوی نیز امکان اینکه نمایشگاه به اواخر شهریور موکول شود وجود نداشت و در واقع این زمان به صورت اجتناب ناپذیر برای برگزاری نمایشگاه انتخاب شد.

این مسئول مکان برگزاری نمایشگاه را نیز نامناسب دانست و گفت: در سطح شهر بجنورد تنها مصلی و مجموعه ورزشی علیدخت امکان برگزاری نمایشگاه را دارند و مسئولین استانی نیز برای برگزاری نمایشگاه در این دو مکان موافقت نکردند.

وی گفت: محل فعلی برگزاری نمایشگاه نیز به علت اینکه تا چند روز مانده به افتتاح نمایشگاه کتاب در اختیار نمایشگاه مبلمان بود، امکان تجهیز مناسب و رفع برخی نواقص آن، قبل از افتتاح وجود نداشت؛ اما نواقصی مانند گرمای سالن شماره 3 و سیستم‌های صوتی و ... نیز در 2 روز نخست برگزاری نمایشگاه مرتفع شد.

طاهری در مورد نحوه شمارش تعداد بازدید کنندگان از این نمایشگاه که 80 هزار نفر اعلام شده است نیز با بیان اینکه این شمارش در واقع به صورت نمونه گیری بوده است، اظهار داشت: در ساعات بازدید معمولی از نمایشگاه، در ورودی هر سالن تعداد افراد وارد شده شمارش می‌شوند و بر اساس برخی تخمین‌ها و احتمالات ریاضی رقم 80 هزار نفر اعلام شده است!

وی در این مورد که بر این اساس اگر کسی از یک سالن به سالن دیگری برود چندین بار شمارش می‌شود و حتی اگر دوباره به همان سالن نیز بازگردد، برای چندمین بار جزء آمار محسوب می‌شود، نیز اظهار داشت: بلاخره در اینگونه موارد برخی خطاهای اندک! وجود دارد.

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