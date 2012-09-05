  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

شفاف‌ترین موضع درباره جزایر سه گانه/ ایران بر تمامیت ارضی خود استوار است

شفاف‌ترین موضع درباره جزایر سه گانه/ ایران بر تمامیت ارضی خود استوار است

روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی با عنوان این که ایران به هیچ وجه از مالکیت جزایر سه گانه کوتاه نمی آید، موضع اخیر وزارت امورخارجه کشورمان را شفاف ترین موضع گیری در این باره دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: پس از اینکه وزارت امورخارجه ایران در یکی از شفاف ترین موضع گیریهای خود اعلام کرد که جزایر سه گانه تا ابد جزئی جدایی ناپذیر از ایران هستند، راه بر حل این مسئله به طور کامل بسته شد.

تهران این موضع را در پاسخ به بیانیه روز یکشنبه وزیران خارجه عضو شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ کرد که بار دیگر ادعاهایی درباره جزایر سه گانه مطرح کرده بودند.

خاطرنشان می شود مالکیت تاریخی جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از آن ایران است و ادعاهای امارات در این باره هیچ زمینه تاریخی و حقوقی بین المللی ندارد.

کد مطلب 1689388

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