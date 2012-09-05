عزت امروز ملت ایران مدیون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی با بیان اینکه دشمن با ناامیدی درجبهه تهاجم مستقیم، درجبهه فرهنگی دست به شبیخون زده است، افزود: انسداد مرزها، مبارزه با پدیده تهاجم فرهنگی و برقراری امنیت اجتماعی و انضباط اخلاقی از اولویت کاری نیروهای انتظامی است.

وی ادامه داد: دشمن امروز در سنگر تهاجم فرهنگی، جوانان و نسل آینده را نشانه گرفته و به یقین مبارزه در این سنگر ارزشمندتر و ظریف تر است.

باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در گیلان متلاشی شد

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از متلاشی شدن بزرگ ترین باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف 104 کیلو مواد مخدر در استان خبر داد.

سرهنگ فلاح کریمی افزود: در مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، اکیپهای عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان با یک کار فشرده پلیسی باند تهیه و توزیع مواد مخدر با اوزان بالا را شناسایی و مبارزه با آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: اکیپهای عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در این زمینه یک دستگاه خودروی تریلی این باند را که در قالب بار ترانزیتی آهن از استان هرمزگان به این استان در حال حرکت بوده را توقیف کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان ادامه داد: در این عملیات هفت متهم دستگیر و مقدار 104 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

برق جان سارقش را در شهرستان رودبار گرفت

فرمانده انتظامی رودبار گفت: در اجرای گزارش مردمی مبنی بر مرگ شخصی در جوار تیر برق معابر، در مسیرهای خلوت یکی از روستاهای این شهرستان بلافاصله عوامل اجرایی برای بررسی موضوع به صحنه اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی افزود: در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که فرد مزبور در مسیری که حسب تشخیص خود خلوت بوده با رفتن به بالای تیر برق قصد سرقت سیم برق معابر را داشته که فشار برق او را از بالای تیر بر زمین کوبانده و جانش را گرفت.

وی همچنین سارق را فردی 29 ساله و دارای سابقه سرقت در شهرستان رودبار معرفی کرد و اظهار داشت: در این زمینه پرونده تشکیل و موضوع تحت بررسی است.

عامل هک یکی از مراکز اینترنتی پر سرعت در رشت از پلیس فتا رکب خورد

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: بدنبال ارجاع یک مورد پرونده از مرجع قضایی به دادخواهی فردی با هویت معلوم مبنی بر اینکه از حجم دانلود اینترنت پرسرعت وی بصورت غیر مجاز استفاده می شود، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا با تحقیقات از شاکی و پی جویی های فنی و پلیسی موفق شدند، هکر جوانی را که با سوء استفاده از غفلت کاربران و عدم توجه آنان به رعایت نکات ایمنی، توانسته بود شناسه کاربری و گذر واژه اینترنت پرسرعت تعدادی از کاربران را هک و بصورت غیر مجاز از حجم دانلود آنان سوء استفاده کند، شناسایی با دستور مقام قضایی در شهرستان رشت دستگیر و به پایگاه انتظامی انتقال داده شد.

وی اظهار داشت: متهم نخست منکر همه اتهامات وارده شد اما با مشاهده شواهد و قرائن علمی موجود ضمن اقرار به بزه انتسابی خود، روانه زندان شد.

آموزش اصولی و قانونی متقاضیان گواهینامه از راهکارهای مهم کاهش تخلفات

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان یکی از راهکارهای مهم کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی را آموزش اصولی و قانونی متقاضیان گواهینامه اعلام کرد.

سرهنگ محمد ابراهیم نوروزیان افزود: مربیان آموزشگاههای رانندگی در کاهش تصادفات رانندگی تاثیر چشمگیری داشته و این قشر زحمتکش می توانند یاری‌گر پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش تخلفات باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه مربیان آموزشگاههای رانندگی الگوی هنرجویان در رعایت قانون هستند، اظهار داشت: مربیان آموزشگاههای رانندگی به مانند معلمانی هستند که مهارت های عملی را براساس قانون به هنرجویان خود آموزش می دهند.

جانشین فرماندهی انتظامی گیلان مربیان آموزشگاههای رانندگی را از همکاران سختکوش پلیس راهنمایی و رانندگی دانست و یادآورشد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و شئونات اخلاقی و مسائل شرعی در هنگام آموزش از ضروریات است.