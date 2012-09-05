11 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم قلی زاده صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان، اظهارداشت: طی پنج ماهه نخست امسال11تن و 32 کیلوگرم انوع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه از این مقدار سهم کشفیات مرزبانی استان 541 کیلوگرم بوده است، عنوان کرد: 29 قاچاقی در این عملیاتها دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قلی زاده با اشاره به اینکه نیروهای غیر ناجا نیز موفق به کشف 656 کیلوگرم مواد مخدر شدند، افزود: در این راستا نیز 35نفر متهم دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: از میزان کشفیات مواد مخدر در پنج ماهه امسال 10 کیلو و283گرم تریاک، شیشه770 گرم و 65 کیلو هروئین بوده است.

رئیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی این مدت کشفیات شیشه و هروئین در استان رو به کاهش بوده است، افزود: این امر ناشی از اطلاع رسانی ها و آگاهسازی مردم از مضرات شیشه و هروئین است.

وی ادامه داد: کاهش کشفیات به معنی کاهش تقاضا است که باید این امر حمایت شود،اما این ارقام نیز باید کاهش یابد.

سرهنگ ابراهیم قلی زاده بیان کرد: دستگیری متهمین در این مدت دو هزار و 942 نفر، تعداد افراد توزیع کننده 436 نفر، توقیف خودرو 390 مورد، تعداد باند متلاشی شده 49 مورد، تعداد سلاح کشف شده دو قبضه و تعداد تلفن همراه ضبط شده 504 دستگاه بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید برای کاهش توزیع مواد مخدر در استان طرحهای جامعی اجرا شود، عنوان کرد: تاکنون دو مرحله طرح در استان اجرا شده و کشفیات مواد مخدر و دستگیری متهمین نیز داشته است.

رئیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا همچنین 115 نقطه آلوده پاکسازی شده است.