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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

سرهنگ قلی زاده:

11 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

11 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از کشف بیش از 11تن انواع مواد مخدر طی پنج ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم قلی زاده صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان، اظهارداشت: طی پنج ماهه نخست امسال11تن و 32 کیلوگرم انوع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه از این مقدار سهم کشفیات مرزبانی استان 541 کیلوگرم بوده است، عنوان کرد: 29 قاچاقی در این عملیاتها دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قلی زاده با اشاره به اینکه نیروهای غیر ناجا نیز موفق به کشف 656 کیلوگرم مواد مخدر شدند، افزود: در این راستا نیز 35نفر متهم دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: از میزان کشفیات مواد مخدر در پنج ماهه امسال 10 کیلو و283گرم تریاک، شیشه770 گرم و 65 کیلو هروئین بوده است.

رئیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی این مدت کشفیات شیشه و هروئین در استان رو به کاهش بوده است، افزود: این امر ناشی از اطلاع رسانی ها و آگاهسازی مردم از مضرات شیشه و هروئین است.

وی ادامه داد: کاهش کشفیات به معنی کاهش تقاضا است که باید این امر حمایت شود،اما این ارقام نیز باید کاهش یابد.

سرهنگ ابراهیم قلی زاده بیان کرد: دستگیری متهمین در این مدت دو هزار و 942 نفر، تعداد افراد توزیع کننده 436 نفر، توقیف خودرو 390 مورد، تعداد باند متلاشی شده 49 مورد، تعداد سلاح کشف شده دو قبضه و تعداد تلفن همراه ضبط شده 504 دستگاه بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید برای کاهش توزیع مواد مخدر در استان طرحهای جامعی اجرا شود، عنوان کرد: تاکنون دو مرحله طرح در استان اجرا شده و کشفیات مواد مخدر و دستگیری متهمین نیز داشته است.

رئیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا همچنین 115 نقطه آلوده پاکسازی شده است.

کد مطلب 1689393

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