وزیر تعاون امروز مهمان یزدیهاست/ افتتاح 70 تعاونی به طور همزمان در یزد

امرالله فلاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های سفر وزیر به یزد اظهار داشت: شیخ الاسلامی در این سفر ابتدا مرکز ژنتیک جنوب شرق را افتتاح خواهد کرد و سپس با حضور در یکی از شرکت تعاونی ها به نمایندگی از 70 تعاونی استان یزد، آن را افتتاح می کند.

وی ادامه داد: برگزاری هفتمین جشنواره تعاونی ها و کارآفرینان برتر استان یزد در محل حاجی آباد رستاق و مراسم کلنگ زنی پروژه تولید همزمان برق و حرارت شرکت تعاونی الکترو برق مجمر از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر به یزد است.

فلاح‌ زاده عنوان کرد: عصر امروز (چهارشنبه) نیز برنامه های نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و شرکت در شورای هماهنگی رفاه استان یزد از دیگر برنامه های وزیر است.

وی بیان داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز همچنین در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد شرکت خواهد کرد.