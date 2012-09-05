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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

وزیر تعاون امروز مهمان یزدیهاست/ افتتاح 70 تعاونی به طور همزمان در یزد

وزیر تعاون امروز مهمان یزدیهاست/ افتتاح 70 تعاونی به طور همزمان در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز به یزد سفر می کند و پروژه های تعاونی این استان به مناسبت هفته تعاون بهره برداری می کند.

امرالله فلاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های سفر وزیر به یزد اظهار داشت: شیخ الاسلامی در این سفر ابتدا مرکز ژنتیک جنوب شرق را افتتاح خواهد کرد و سپس با حضور در یکی از شرکت تعاونی ها به نمایندگی از 70 تعاونی استان یزد، آن را افتتاح می کند.

وی ادامه داد: برگزاری هفتمین جشنواره تعاونی ها و کارآفرینان برتر استان یزد در محل حاجی آباد رستاق و مراسم کلنگ زنی پروژه تولید همزمان برق و حرارت شرکت تعاونی الکترو برق مجمر از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر به یزد است.

فلاح‌ زاده عنوان کرد: عصر امروز (چهارشنبه) نیز برنامه های نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و شرکت در شورای هماهنگی رفاه استان یزد از دیگر برنامه های وزیر است.

وی بیان داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز همچنین در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 1689397

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