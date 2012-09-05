توافقنامه جدید برلین-اسلام آباد/ تاکید بر نقش پاکستان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه آلمان و پاکستان روز سه شنبه توافقنامه ای را در برلین امضا کردند که بر اساس آن دو کشور متعهد به انجام "گفتگوهای راهبردی" و بحث درباره مسائل امنیتی به خصوص افغانستان شدند.

"حنا ربانی خار" روزهای سوم تا پنجم سپتامبر (13 تا 15 شهریور) به دعوت "گیدو وستروله" همتای آلمانی به برلین سفر کرد.

از این توافقنامه که به امضای وستروله و ربانی خار امضا رسیده است، به عنوان نقشه راهی برای دیدارهای آتی مقامات آلمان و پاکستان یاد شده است.

وزیران امور خارجه آلمان و پاکستان در این دیدار همچنین درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه و بین المللی که به نفع دو کشور است، گفتگو کردند.

وزیر خارجه آلمان روز گذشته گفت: پاکستان نقش مهمی را در برقرای ثبات و آرامش در منطقه ایفا می کند.

گیدو وستروله افزود: می دانیم که بدون پاکستان هیچ راه حلی برای افغانستان وجود ندارد و برقراری امنیت در این کشور هدف مشترک دو کشور است و حتی پس از سال 2014 افغانستان را فراموش نمی کنیم.

وزیر خارجه پاکستان نیز ضمن تشکر از نقش آلمان در جنگ افغانستان گفت: تبدیل افغانستان به کشوری آرام، موفق و با ثبات به نفع پاکستان است.