برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز هشتم/ ایران در پنج رشته نماینده دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، اولین روز از دومین هفته بازی‎های پارالمپیک 2012 لندن روز پنجشنبه برگزار می‌شود. در این روزاز رقابت‏ها تنها رکابزن اعزامی ایران که در رده هجدهم بخش پیست مسابقات دوچرخه سواری این دوره از بازی‎ها ایستاد، رقابت‎های خود را در بخش جاده دنبال می کند. گلبارنژاد امروز هم در ماده تایم تریل با حریفانش رقابت می‌کند.

شاهین ایزدیار هم یکی از ورزشکاران ایران در روز هشتم بازی‎های پارالمپیک است. ایزدیار که در ماده SM10 مختلط انفرادی و ماده 50 متر آزاد کلاس S10 به ترتیب در رده‏های هفتم و پنجم ایستاد و از صعود به مرحله فینال بازماند روز پنجشنبه در ماده 100 متر آزاد کلاس به آب می‎زند.

تیم پرمدال دوومیدانی که در این روز از بازی‏ها نماینده دارد. البته فرزاد سپه وند تنها نماینده دوومیدانی ایران در این روز است که در مسابقات پرتاب دیسک با حریفانش رقابت می‏کند.

در بخش تیمی بازی‎های پارالمپیک لندن، تیم فوتبال پنج نفره ایران در مرحله رده‌بندی تیم‎های پنجم تا هشتم به مصاف ترکیه می‌رود. این تیم در مرحله مقدماتی این رقابت پس از شکست برابر آرژانتین واسپاینا در مصاف با بریتانیا به برتری دست یافت و رده سوم گروه A را به خود اختصاص داد.

والیبال نشسته هم در روز هشتم بازی‎های پارالمپیک به میدان خواهد رفت اما اینکه تیم کشورمان در این روز با چه تیمی و در چه مرحله‏ای رقابت خواهد داشت، به دیدار امروز بستگی دارد. تیم والیبال نشسته ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف بریتانیا می‏رود و در صورت برد راهی مرحله نیمه نهایی و در صورت باخت راهی مرحله تعیین رده بندی تیم‏های پنجم تا هشتم خواهد شد.

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز هشتم بازی‏های پارالمپیک 2012 لندن به شرح زیر است:

دوچرخه سواری:

* جاده C4-C5: بهمن گلبارنژاد (ساعت 14)

شنا:

* 100 متر آزاد S10: شاهین ایزدیار (ساعت 15:22)

دوومیدانی:

* پرتاب دیسک F44: فرزاد سپه وند (ساعت 23:59)

فوتبال پنج نفره:

* رده بندی تیم های پنجم تا هشتم: ایران - ترکیه (ساعت 12:30)

والیبال نشسته :

* تیم ایران در صورتیکه در دیدار امروز برابر بریتانیا پیروز شود، روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت‏های خود را دنبال می‎کند و در صورت باخت باید فردا برای تعیین رده بندی تیم‏های پنجم تا هشتم رقابت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال های زیر دست پیدا کرده است:



مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک)، محسن کائیدی (پرتاب وزنه)، روح الله رستمی (وزنه برداری) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر)

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.