به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات چهار وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در حالی در شهر پاتایای تایلند برگزار شد که تیم ایران توانست توسط رامین طاهری در وزن 60 کیلوگرم و پیام بویری در وزن 74 کیلوگرم به یک مدال نقره و یک برنز دست یابد.

رده‌بندی انفرادی چهار وزن نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است:

50 کیلوگرم:

1- مراد بازاروف (آذربایجان) 2- آرتور لابازانوف (روسیه) 3- ماسیاس سوتو (مکزیک) و تولگاهان کاراتاش (ترکیه) 5- واسیلی سیموننکو (اوکراین) و آندری تساریوک (رژیم اشغالگر قدس) 8- اشکان قلی‌کیانی (ایران)

60 کیلوگرم:

1- زائور کابالویف (روسیه) 2- رامین طاهری (ایران) 3- جس سیلیک (آمریکا) و انس باشار (ترکیه) 5- رامونش داجیس (لیتوانی) و جاکوب سرکوفسکی (لهستان)

74 کیلوگرم:

1- کازبک کیلوف (بلاروس) 2- تورنیکه ژاماشویلی (گرجستان) 3- پیام بویری (ایران) و کارپت چالیان (ارمنستان) 5- عظمت کاستوبایف (قزاقستان) و اسماعیل کوچاسلان (ترکیه)

96 کیلوگرم:

1- ویلیوس لائورینایتیس (لیتوانی) 2- پتر اوهلر (آلمان) 3- مارتین نیلسن (نروژ) و لاکوبی کاجایا (گرجستان) 5- میکائیل نایبرگ (سوئد) و سمیر ولوشانین (اوکراین) 7- سامان نوروزی (ایران)

رقابتهای چهار وزن دوم کشتی فرنگی جوانان جهان نیز از صبح امروز چهارشنبه در شهر پاتایای تایلند آغاز می شود.