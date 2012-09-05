شوخی معنادار قاضی القضات با دادستان/ ماجرای خواب لاریجانی برای آیت الله بهجت

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در مراسم پرسش و پاسخ آیت الله صادق آملی لاریجانی با دانشجویان در محل دانشگاه صنعتی شریف با حاشیه های جالبی همراه بود.

ابتدا دانشجویان از حضور نیروهای شخصی قوه قضائیه برای پوشش امنیتی در محل دانشگاه معترض بودند ولی با حضور رئیس دستگاه قضا که لبخند بر لب داشت و همچنین فضای آزاد پرسش و پاسخ کمی فضای سالن تلطیف شد.

قبل از آغاز پرسش و پاسخ دانشجویان آملی لاریجانی روی سن قرار گرفت و از هر دری سخن گفت. از آخرین اقدامات دستگاه قضا تا حرف و سخنهایی که پشت سر دستگاه قضایی و حتی برادرانش است.

ماجرای خواب لاریجانی برای آیت الله بهجت

آملی لاریجانی روایت کرد که 20 روز قبل از ارتحال آیت الله بهجت خواب دیده که ایشان با لبی خندان و چهره ای بشاش بالای قبری ایستاده است. بعد هم این رویا را برای خود آیت الله بهجت تعریف کرده و ایشان (آیت الله بهجت) گفته اند که خودم قبل از فوت امام خمینی(ره) چنین خوابی دیده بودم و بعد از 20 روز این عالم ربانی از عروج کردند.

ما سه تفنگدار نیستیم!

رئیس قوه قضائیه قبل از اینکه دانشجویان سوال کنند گفت: من می دانم یکی از سوالات شما در مورد سایتها و وبلاگها است. باید بگویم وقتی سایت یا وبلاگی افترا می زند یا توهینی می کند باید با آن برخورد شود. مثلا نوشته اند ما سه برادر سه تفنگدار هستیم. البته بدمان نمی آید تفنگ داشته باشیم. که تمام حضار خندیدند. بعد هم گفت: یک سایتی آمده عکس صندلی های خالی مجلس را گذاشته و نوشته 285 گوسفند زنده خریداریم که این بار حاضران کمی مکث کرده و ناگهان سالن از خنده منفجر شد.

حضور دادستان تهران برای دستگیری دانشجویان!

در میان صحبتهای لاریجانی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم وارد سالن شد. رئیس قوه قضائیه هم در لابلای حرفهایش وقتی در مورد چند پرونده سوال شد گفت: البته آقای دولت آبادی فردی فاضل، جانباز و متدین هستند. الان هم آمدند تا کسی حرفی زد دستگیرش کنند. که باز تمامی دانشجویان خندیدند.

نگران نباشید سوالم تخصصی نیست!

یکی از دانشجویان وقتی که می خواست سوالی از آملی لاریجانی در خصوص دلیل تاخیر اجرای قانون جدید مجازات اسلامی کند گفت: من دانشجوی حقوق هستم و کمی سوالم ویژه است. رئیس قوه قضائیه گفت: سوالتان سخت نباشد. دانشجوی جوان گفت: نه نگران نباشید تخصصی نیست! و همه حاضران دوباره خندیدند.

آملی لاریجانی که در اواسط برنامه گرمش شده بود با روشن شدن کولرهای سالن گفت: الحمد لله هوای تازه ای هم آمد. بعد خطاب به دانشجویان گفت: هر کس هر سوالی جرات دارد می تواند بپرسد.

رئیس قوه قضائیه چی گفت چی نگفت!

رئیس قوه قضائیه نگفت از ریاست جمهوری برادرم علی لاریجانی حمایت می کنم ولی گفت: برادرم مظلوم و متدین است و دشمن زیاد دارد.

رئیس قوه قضائیه نگفت چرا سعید مرتضوی بعد از این همه سال در پرونده کهریزک هنوز محاکمه نشده ولی گفت: تازه ایشان به رای اعتراض کرده و درخواست اعمال ماده 18 داده است.

رئیس قوه قضائیه نگفت چرا به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور رسیدگی نمی شود بلکه گفت: اسم ایشان را نبرید چون ناراحت می شود.

رئیس قوه قضائیه نگفت چرا بعد از 3 سال هنوز نشست مطبوعاتی با خبرنگاران برگزار نکرده است بلکه گفت: صدا و سیما اقدامات قوه قضائیه را نشان نمی دهد.