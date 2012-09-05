اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی مشخص شدند

عطاءالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی با برگزاری سومین دوره انتخابات این تشکل مشخص و اعضای هیات مدیره آن انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: پس از پایان زمان رأی گیری در رشته عمران، علی اکبر رمضانی با 391 رای به عنوان عضو اصلی و رضا فتحی با 163 رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

قادری افزود: دررشته نقشه برداری محمد باقر کلابی با 358 رای به عنوان عضو اصلی و حمید عبادی والا با 335 رای به عنوان عضو علی البدل و در رشته برق ابوالفضل رازقندی با 405 رای به عنوان عضو اصلی و محمد محمود رازی 243 رای به عنوان عضو علی البدل موفق به کسب بالاترین آرا شدند.

وی گفت: در رشته مکانیک نیز پویا کلاهدوز با 232 رای به عنوان عضو اصلی و برات برازنده با 187 رای به عنوان عضو علی البدل و در رشته معماری، تکتم مظفری با 378 رای به عنوان عضو اصلی و محمد قلی پور با 304 رای به عنوان عضو علی البدل آرای لازم را کسب کردند.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی افزود: در این انتخابات که در 5 گروه عمران، معماری، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکترونیکی برگزار شده بود، 1100 نفر از اعضای نظام مهندسی استان به 49 نفر که برای عضویت در هیات مدیره این تشکل کاندید شده بودند رای دادند که در نهایت 5 نفر به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شدند.

وی اظهارداشت: تعداد اعضای نظام مهندسی ساختمان در خراسان شمالی 2 هزار 150 نفر است که در این انتخابات 56 درصد آنان شرکت کردند.

قادری گفت: برگزاری انتخابات داخلی هیئت مدیره برای انتخاب رییس، نایب رئیس و... و مدیرعامل از سوی اعضای منتخب انجام خواهد شد.



