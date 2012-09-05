پیوند علم و صنعت در قم باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل که در محل مصلی تهران در حال برگزاری است، با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله بین تولید علم و عملیاتی کردن آن، اظهار داشت: تجاری سازی و کاهش فاصله علم تا صنعت از مهمترین مشخصههای نیل به اهداف مقام معظم رهبری در طرح مسئله اقتصاد مقاومتی است.
وی لزوم همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی امور نخبگان و مخترعان و مجموعه های صنعتی در جهت تبدیل ایده و علم مبتکران به عمل، افزود: برگزاری نمایشگاههای مختلف از ابتکارات و اختراعات گامی اساسی در جهت جذب صنعتگران به سمت بهرهگیری از علم و تبدیل آنها به عمل است.
استاندار قم ظرفیتهای علمی نخبگان قمی را چشمگیر و کم نظیر عنوان و تصریح کرد: گامهای خوبی در ایجاد ارتباط بین صنعت و دانش صورت گرفته اما با احصاء ظرفیتهای علمی و عملی باید این ارتباط افزون شود.
پیریایی با تاکید بر ضرورت حمایت از نخبگان و مبتکران استان، از برگزاری قریبالوقوع نشست مشورتی نخبگان و مبتکران قم خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات متعدد مشورتی با نخبگان و مخترعان استان ضمن رفع مشکلات آنها، راههای کاهش فاصله علم تا عمل و جذب صنعتگران به سمت ایدههای نخبگان بررسی و در این جهت حرکت خواهد شد.
گفتنی است، 40 طرح در غرفه استان قم در سومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل به نمایش عموم درآمده که طرحهای تولید به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی، ارابه عصمیته، سیستم آموزش مجازی و اطلاعرسانی هوشمند، سیستم هوشمند محافظ هوا و دستگاه ساخت خرپا و تیرچه استاندارد از آن جمله است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم پیوند و ارتباط علم و صنعت را یک نیاز و ضرورت حیاتی عنوان کرد و خواستار افزایش این ارتباط در قم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل که در محل مصلی تهران در حال برگزاری است، با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله بین تولید علم و عملیاتی کردن آن، اظهار داشت: تجاری سازی و کاهش فاصله علم تا صنعت از مهمترین مشخصههای نیل به اهداف مقام معظم رهبری در طرح مسئله اقتصاد مقاومتی است.
نظر شما