هزینه جنگ با ایران برای تل آویو کمرشکن خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، مؤسسه اطلاعات بازرگانی در اسرائیل بر آورد کرده که در صورت وقوع جنگ با ایران، هزینه های آن برای اسرائیل قریب به 42 میلیارد دلار خواهد بود.

بر اساس این بر آورد در صورت بروز چنین اتقافی 10 میلیارد دلار از این هزینه در نتیجه بیکاری و از دست رفتن شغل از سوی افراد خواهد بود.

در این گزارش که شبکه 10 تلویزیون اسرائیل آن را پخش کرد؛ هزینه های تجهیز ارتش، خرید تسلیحات جدید و باز سازی ساختمانها 2 میلیارد دلاربر آورد شده است.

همچنین در گزارش پیش بینی شده که بخش بازرگانی در اراضی اشغالی 10 درصد افت پیدا کند که این برابر با 30 میلیارد دلار خسارت مالی خواهد بود.

گزارش مذکور به میزان خسارات و تلفاتی که ممکن است با اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی متوجه رژیم صهیونیستی بشود اشاره ای نکرده است.

این بر آورد در حالی است که روز گذشته بنیامین نتانیاهو هر گونه اقدام غیر مسئولانه این رژیم علیه ایران را رد کرد.

گرچه نتانیاهو گفت که اسرائیل پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست به چنین کاری نخواهد زد، اما محافل رسانه ای در روزهای اخیر از عدم حمایت آمریکا از اقدام اسرائیل علیه ایران خبر داده و تحلیلگران نیز معتقدند که اظهارات اخیر نخست وزیر بی ارتباط با بی میلی ایالات متحده در حمایت از اسرائیل در این موضوع نیست.

افکار عمومی در اسرائیل نیز طی چندین تظاهرات، مخالفت جدی خود را با ماجراجویی نظامی تل آویو اعلام کرده اند.

با این وجود ایران اعلام کرده که به هر اقدام خصمانه از سوی اسرائیل پاسخ محکمی خواهد داد.