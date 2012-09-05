  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

اجرای نمایش‌های خیابانی در نمایشگاه نشریات خانوادگی

اجرای نمایش‌های خیابانی در نمایشگاه نشریات خانوادگی

نمایش‌های خیابانی با موضوع مسایل پیش‌روی خانواده‌ها در حاشیه برپایی نخستین نمایشگاه نشریات خانوادگی تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های خیابانی در ایام برپایی این رویداد فرهنگی در نوبت‌های صبح و عصر و  با موضوع‌های جدید در حوزه خانه و خانواده اجرا خواهد شد.

نمایشگاه نشریات خانوادگی به مطبوعات و رسانه‌هایی اختصاص دارد که در زمینه، موضوع و ماهیت مسایل خانوادگی و در عین حال اطلاع‌رسانی، آموزش و تفریح و سرگرمی نهاد خانواده و اعضا فعالیت کرده باشند.

توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه مطبوعات، ارتقای هرم آگاهی‌های عمومی، افزایش سواد رسانه‌ای و قدرت تشخیص و انتخاب مردم در حوزه رسانه از اهداف برگزاری نمایشگاه نشریات خانواده به شمار می رود.

نخستین نمایشگاه نشریات خانوادگی را معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد از 23 تا 30 شهریور ماه در سالن حجاب مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌کند. 


 
کد مطلب 1689411

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