به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دیشب در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت 21 درباره موضوعات داخلی و بین المللی سخن گفت.

گروه اقتصادی مهر با توجه به اهمیت اظهارات دیشب رئیس جمهور درباره مباحث اقتصادی، 10 نکته کلیدی سخنان احمدی نژاد را به شرح ذیل منتشر کرد:

1. رئیس جمهور درباره تاسیس بورس ارز گفت: هنوز تصمیم قاطع برای اجرایی شدن این طرح نداریم و قصدمان نیست که ارز را به کالا تبدیل کنیم.

2. دکتر محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه قیمت فعلی ارز در کشور واقعی نیست، گفت: ما دارای منابع زیادی هستیم و ارزش فعلی ارز بسیار پایین تر از قیمت فعلی آن است.

3. به رغم همه مشکلات، اگر برخی دخالت نمی‌کردند، دولت بازار ارز را هم مدیریت می‌کرد به طوری که مردم متوجه فشاردشمنان نمی شدند، البته برخی از همکاران من اشتباه کردند و با اینکه به آنان بارها تذکر داده بودم که این روش را اصلاح کنید اما عمل نکردند و بعد موقعی متوجه شدند که یک مقدار ما ضربه خوردیم.

یکی از مشکلات اقتصادی که پیش آمد، مشکل ارز بود و بالاخره دشمن مسائلی را درست کرده بود اما مقدار زیادی هم ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند؛ خب این واقعا اخلاقی نیست. رئیس جمهور درباره هویت اخلال کنندگان در بازار ارز گفت که این افراد مشخص هستند و مقداری در یک سال و نیم اخیر دولت دستش بسته شد اما بالاخره دست دولت باز می شود و با آنها برخورد می کنیم و خود ملت هم یقه آنها را می گیرند و اینطور نیست که تمام شده باشد.

4. رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که عده ای شایعه 3000 تومان را مطرح می کنند؟ گفت:‌ این همان جنگ روانی است و ما داریم تدبیر می کنیم. دشمن به شدت با جنگ روانی و قفل کردن مسیرهای فروش نفت و انتقال ارز، جنگ تمام عیار و پنهانی به راه انداخته است، البته ما هم درحال کار کردن هستیم و این خارج از تحمل مدیریت ملت ایران نیست.

5. احمدی نژاد در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قصد ارائه اصلاحیه بودجه را دارد، گفت: ما فعلا اصلاحیه ندادیم و از همان ظرفیت‌ها استفاده کردیم و کنترل کردیم. در بودجه مصرفی کاهش سنگین و چشمگیری داشتیم و خیلی‌ها هم از این سخت‌گیری دلخور شدند و فشار آوردند اما گفتیم که باید تحمل کنند. الان مصلحت و منافع ملت این است که به بهانه این فشار بسیاری از کارهای غلط را اصلاح کنیم.

6. به لحاظ موجودی کالا در کشور فوق‌العاده فراوانی است و تنها ممکن است برخی از چیزها مقداری کم شود که پیش از این هم چنین اتفاقاتی افتاده است. البته این به معنای این نیست که ما در آینده مشکلی نخواهیم داشت چرا که دشمن در حال فعالیت است ولی ما کار می‌کنیم و ملت نیز همراه است بالاخره دهها هزار قلم کالا وجود دارد و مشکلی نیست.



7. رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا امسال مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا خواهد شد، گفت: هدفمندی یک قانون است و باید اجرا شود و بالاخره یک قانونی داده شده و دولت برای 5 سال برنامه ریزی کرده است و اگر بنا باشد این قانون هر روز عوض شود، چکار می توانیم بکنیم؟ ما یک پیش بینی کردیم و گام اول آن عالی اجرا شد و گام‌های بعدی را هم می توانیم خوب برداریم. به هر حال، در حال بررسی هستیم و اگر شرایط آن فراهم شود، گام دوم را اجرا می کنیم.

8. نظام کنونی بانکی به اصلاح فراوان نیاز دارد. روش فعلی بانکها حلقه بسیاری از گرفتاری های کنونی و شیوه مضری است. روش ارائه سود ثابت به سپرده‌ها رباست؛ وگرنه بانکهای خصوصی چگونه می توانند ثروتشان را در کمتر از یک سال به چند برابر افزایش دهند؟

9. احمدی نژاد، افزایش نرخ سود بانکی در سال گذشته را به بهانه جمع آوری نقدینگی، سیاستی نادرست دانست که بر اثر فشار برخی به نظام بانکی تحمیل شد. خیلی افراد معتقد بودند که با افزایش سود بانکی و جمع آوری نقدینگی سرگردان قیمت ارز کاهش می یابد ولی در عمل چنین نشد. به هر حال، هم اکنون جلسات اصلاح نظام بانکی هر هفته ادامه دارد. باید در سود بانکی به سمت مشارکت واقعی برویم به طوری که سرمایه گذار و مردم در سود و زیان طرح ها شریک باشند ولی فعلا نظام بانکی نظامی یک طرفه است و امیدوارم اصلاح بانکی امسال شروع شود.

متأسفانه اجماعی در فعالان حوزه پول است که می‌خواهند نرخ سود بانکی بالا باشد و به نظر من برخی‌‌ها را فریب داده‌اند. ما در سال گذشته توانستیم تورم را پایین بیاورم. ما به برخی از دوستان گفتیم که شما به ما می‌گفتید چون تورم بالاست سود بانکی به تبع آن افزایش یافته است، حالا که تورم کاهش یافته میزان سود بانکی را کاهش دهید.

10. عده‌ای از کارشناسان و متخصصان سند چشم‌انداز بیست‌ساله را تدوین کردند، زحمت زیادی کشیدند و بعد از بررسی‌های زیاد این سند را تدوین کردند و مقام معظم رهبری نیز امضاء کردند، ولی من فکر می‌کنم آنها (کارشناسان )دریافت کاملی از توانمندی ملت ایران نداشته‌اند.

در این سند آمده است که در سال 1404 از نظر علمی در منطقه باید برتر شویم ، ولی اکنون ما به این درجه رسیده‌ایم. در مدتی بسیار کوتاه‌تر به این رتبه رسیده‌ایم و ما اکنون از نظر علمی و فناوری بدون تردید در منطقه اول هستیم. در رشد مقاله‌های علمی اول هستیم. ما اکنون هسته‌یی هستیم. ماهواره پرتاب کرده‌ایم و در عرصه‌های مختلف علمی در حال پیشرفت هستیم. اقتصاد ما نیز درون‌زا است. این‌ها مسائل مهمی است و ما در دیگر عرصه‌ها نیز می‌توانیم با این رشد به مقام اول برسیم.