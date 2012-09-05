به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یوسفی اظهارکرد: این پورتال جامع، سایتهای چندرسانهای رادیو، موبایل، عکس، فیلم و کودکان را با آدرسهای مجزا تدارک دیده و آنها را در دسترس کاربران و علاقه مندان به حرم مطهر و بارگاه منور رضوی قرار داده است.
وی اظهار داشت: زیردامنههای گسترده این پورتال جامع تاکنون حدود 30 شاخه و سایت مجزا را در برگرفته است که در سطح وسیعی مجموعهی آستان قدس رضوی را پوشش داده و به نوعی علاوه بر اطلاعرسانیهای گوناگون، یکپارچهسازی مؤسسات فرهنگی و غیرفرهنگی مجموعه آستان قدس رضوی را در دستور کار خود قرار داده است.
یوسفی ادامه داد: یکی از مزایای این پورتال جامع، خدمات الکترونیکی آن با هدف اطلاعرسانی با برد وسیع است که سامانههای جامع پاسخگویی، خرید و فروش اینترنتی محصولات فرهنگی مجموعهی آستان قدس رضوی، امکان پرداخت نذورات الکترونیکی را برای کاربران آن فراهم میکند.
وی تصریح کرد: از طریق این پورتال جامع امکان دستیابی به زیرپورتالها و سایتهایی چون سایتهای معاونت تبلیغات اسلامی و ارتباطات مردمی، مرکز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوی، مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی(دارالشفای امام رضا(ع)، اداره واگذاری اراضی آستان قدس رضوی، شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مدیریت املاک و اراضی شهرستانهای آستان قدس رضوی تسهیل یافته است.
عکس رضوی
یوسفی بیان کرد: این سایت، گنجینهای جامع و غنی از تصاویر متفاوت و باکیفیت شامل بخشهای گوناگون گنبد، گلدسته، صحنها، رواقها، آیینها و مراسمهای حرم مطهر، تصاویر ناب و قدیمی مضجع منور علیبنموسیالرضا(ع)، ضریح، مدارس، مساجد، دربهاست.
وی متذکر شد: مشاهده تصاویر اشیا و نفایس اهدا شده موجود در موزهی فرش، موزه قرآن، موزه تمبر، اسکناس و مسکوکات و همچنین موزهها و گنجینههای دیگر حرم مطهر رضوی به همراه توضیحات آنها در این صفحه امکان پذیر است.
وی گفت: یکی از بخشهای جذاب این صفحه الکترونیکی، نگارخانه است که کاربران در آن میتوانند تصاویر پسزمینه، تصاویر همراه با احادیث ائمه اطهار(ع) و تصاویر مناسبتی و هم چنین تصاویری از اماکن و بناهای تاریخی و گردشگری مشهد قدیم و مشهد کنونی را مشاهده و دریافت کنند.
وی افزود: یک از قسمتهای خاص این سایت که مورد علاقه زیادی از مخاطبان در سراسر کشور واقع میشود، زیارت مجازی شامل تصاویر 360 درجه پانوراما از مجموعه حرم مطهر رضوی است که با مراجعه به این قسمت امکان زیارت از راه دور برای کاربران در هر مکان و هر زمانی میسر میشود.
یوسفی بیان کرد: گزارشهای تصویری باکیفیت اختصاص یافته به فعالیتها و خدمات آستان قدس رضوی است که غالبا مورد استقبال و توجه اصحاب رسانه قرار میگیرد.
رادیو رضوی
وی ادامه داد: رادیو یکی از رسانههای جمعی است که از دیرباز تاکنون توانسته ارتباط خوب و مؤثری را در ایران و در میان ایرانیان برقرار کند و سایت رادیو رضوی با هدف اطلاعرسانی خدمات و فعالیتهای آستان قدس رضوی در بخشهای مختلف اطلاعرسانی میتواند گامی مؤثر برای آشنایی با مجموعه آستان قدس رضوی به شمار رود.
وی افزود: این سایت دارای بخشهای مفید و متفاوتی از قبیل نواها و نغمهها، شعر و داستان، سخنرانی، مداحی و صدای زائر است.
موبایل رضوی
وی گفت: سایت موبایل رضوی با هدف ارائه محصولات فرهنگی و رضوی در قالب نرمافزارهای قابل نصب بر روی تلفنهای همراه طراحی شده و از جمله خدمات این پایگاه میتوان به ارائه کتابهای الکترونیکی جهت استفاده در تلفن همراه اشاره کرد که این کتابها بر اساس مناسبتها تدوین و طراحی شده است.
یوسفی افزود: در این پایگاه نیز محصولاتی همچون تصاویر پسزمینه موبایل از حرم مطهر و تصاویر گرافیکی با مضمون فرهنگ رضوی با کیفیت مناسب قابل دریافت است، نواها و کلیپهای هنری و زیبا در موبایل با موضوع اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و به ویژه امام رضا(ع) بخش دیگری از این سایت را تشکیل میدهد.
فیلم رضوی
وی ادامه داد: سایت فیلم رضوی با هدف پوشش تمامی برنامههای حرم در صحنها و رواقها و همچنین خدمات و فعالیتهای فرهنگی شایسته آستان قدس رضوی و زیربخشهای مربوط به آن در قالب فیلم از سایتهای جذاب است که با راهاندازی آن در سطح وسیعی قابل استفاده خواهد بود.
وی با بیان اینکه صفحه اصلی این سایت شامل بخشهایی از قبیل آخرین ویدئوها، پربازدیدترین ویدئوها، ویدئوهای ارسالی، بخش برنامههای حرم، برنامههای روز و سایر برنامههاست، اظهار داشت: این پایگاه پوششدهنده همه برنامههای فرهنگی حرم مطهر رضوی بهصورت روزانه است.
یوسفی یادآور شد: کلیپ و نماهنگ، مستند، فیلم و انیمیشن، برنامههای حرم شامل مداحیها و سخنرانیها و همچنین گزارشهای تصویری که هر کدام بهتنهایی طیف وسیعی از فایلهای ویدیوی را به خود اختصاص داده است، بخشهای مختلف این پایگاه را تشکیل میدهند.
کودکانه در حریم امن رضوی
وی افزود: کودکان نیز در حرم مطهر حضرت ثامنالحجج(ع) از برنامهها و تفریحات خاصی برخوردارند، در این خصوص علاوه بر مهدالرضاها در سراسر کشور و نمایشگاه کبوترانه در ضلع غربی صحن جامع رضوی که زائرین میتوانند از آنها بهرهمند شوند، برای بهرهمندی کودکانی که امکان حضور در حرم مطهر را ندارند نیز تدابیری اندیشیده است که سایت کودکانه رضوی با هدف جذب کودکان به مسائل مذهبی و همچنین اطلاعرسانی برنامههای آستان قدس رضوی در بخش کودکان طراحی شده است.
وی گفت: در این سایت که محصولات تولیدی آن ویژه کودکان در سنین مختلف است، امکان دستیابی و استفاده از بخشهایی از قبیل داستان، شعر، بازی، کلیپ، انمیشین، صدای شما، معرفی کتاب کودک، معرفی حرم مطهر در قالبهایی کودکانه، کاردستی و نامهای به امام رضا(ع) برای کودکان علاقهمند طراحی شده است.
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