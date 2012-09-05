950 هکتار از اراضی دولتی در جیرفت باز پس گیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان با اشاره به بازپس گیری 950 هکتار از اراضی دولتی در جیرفت گفت: ارزش اراضی بازپس گرفته شده از متصرفان 683 میلیارد ریال برآورد شده است.

محمد مهدی بلوردی با اشاره به استقلال حوزه شهرسازی این منطقه در اسفند ماه سال گذشته و در پی ادغام وزاتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی گفت: این میزان باز پس گیری طی شش ماه گذشته انجام شده است.

وی افزود: رفع تصرف بیش از هزار هکتار دیگر از اراضی دولتی در جیرفت در دست اجراست و پرونده های مربوطه از سوی دستگاه های قضایی این شهرستان در حال پی گیری است.

بلوردی تاکید کرد: مدیریت املاک و حقوقی این اداره کل تمام توان خود را در شناسایی، حفاظت و بازپس گیری اراضی دولتی به کار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان با بیان اینکه کار شناسایی و رفع تصرف اراضی دولتی در سایر شهرستان های جنوب کرمان نیز با جدیت پی گیری می شود از همکاری مراجع قضایی این منطقه در بازپس گیری اراضی تقدیر کرد.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در هنگام خرید و فروش اراضی، نسبت به تخلف برخی شرکت های متصرف در دریافت نقدینگی از اعضاء، پس از رفع تصرف هشدار داد.

پایان عملیات اجرایی 18 پروژه ساختمان مراکز دولتی و عمومی در جنوب کرمان

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان با بیان اینکه عملیات اجرایی 18 ساختمان و مرکز دولتی و عمومی در جنوب کرمان پایان یافت، افزود: این ساختمان ها شامل چهار مرکز بهداشت و درمان، سه باب کلانتری، پنج بخشداری، چهار سالن ورزشی، یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یک اورژانس است.

محمدمهدی بلوردی تصریح کرد: برای احداث این ساختمان ها با زیربناء 10 هزار و 500 متر مربع 64 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: این ساختمان ها در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج و رودبار احداث شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان تاکید کرد: در حال حاضر 22 پروژه ساختمانی دیگر با زیر بنایی حدود 16 هزار و 500 متر مربع و قریب 10 میلیارد ریال اعتبار، در دست اجراست.

بلوردی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها و تحویل به بهره بردار 90 میلیارد ریال است.