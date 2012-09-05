به گزارش خبرگزاری مهر، گریگور آراکلیان در نشستی که امروز ساعت 11 به وقت تهران با خبرنگاران در محل سفارت ارمستان داشت به پرسش های خبرنگاران در باره مسائل مختلف پاسخ داد.

در ابتدای این نشست سفیر ارمنستان به قطع روابط کشورش با مجارستان اشاره کرد و گفت: علت این قطع رابطه دیپلماتیک به خاطر استرداد یک جنایتکار آذربایجانی به جمهوری آذربایجان از سوی بوداپست بود.

وی افزود: ما به مجارستان درباره استرداد "رامیل صفراف" که متهم به قتل یک ارمنی بوده هشدار داده بودیم. اما متاسفانه وی به باکو مسترد شد و مورد عفو رئیس جمهوری آذربایجان قرار گرفت.

این دیپلمات ارمنی گفت: ایروان معتقد است که قهرمان شناختن یک قاتل برای همه خطرناک است و ما ضمن تلاش برای حل اختلافات از این موضوع ناخرسند هستیم.

سفیر ارمنستان در ادامه به پرسش "مهر" در خصوص موضع ایران در قبال اختلافات ارضی دو کشور آذربایجان و ارمنستان در خصوص قره باغ پاسخ داد و در این باره گفت: ایران در سال 1992 آمادگی خود را برای میانجیگری اعلام کرده بود و پیشنهاداتی هم داد تا بعنوان واسطه و میانجی حل اختلاف عمل کند.

به گزارش مهر، مناقشه آذریها و ارامنه بر سر حاکمیت قره باغ علیا ریشه تاریخی دارد و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل خود بر قره باغ و 7 منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر قریب به 20 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، اما در عین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزیی از خاک خود می داند.



گفتنی است سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و "گروه مینسک" که مسئول رسیدگی به اختلافات آذربایجان و ارمنستان درباره قره باغ هستند پیشتر غیر قانونی بودن اسکان ارامنه سوریه ای در این منطقه را یاد آور شده بودند.

آراکلیان در ادامه پاسخ خود به اهمیت میانجیگری تهران اشاره کرده و افزود: این میانجیگری نشان از آن داشت که ماهیت این مناقشه ارضی "غیر مذهبی" است و در واقع این موضوع با تبلیغاتی که از سوی آذربایجان صورت می گیرد و می خواهد ماهیت آن را "جنگ مسلمانان با مسیحیان" اعلام کند رد می شود.

آراکلیان در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا با توجه به اعلام رسانه های آذربایجان و استناد آنها به اظهارت "عباس عراقچی" معاون وزیر خارجه ایران، موضع تهران درقبال مناقشه قره باغ تغییر یافته؟ گفت: موضع تهران تا آنجا که ما می‌دانیم در این رابطه تغییری نکرده و کما فی‌السابق همان است که بود.

گفتنی است اخیر رسانه های آذربایجان اعلام کرده بودند که عراقچی در دیدار با مقام های این جمهوری موضع ارمنستان درباره قره باغ را "متخاصم" اعلام کرده بود.

آراکلیان تصریح کرد : ما در این باره با وزارت خارجه ایران تماس گرفتیم آنها به ما گفتند که اظهارات معاون وزیر خارجه در باکو یک "تحریف رسانه‌ای" بوده است.

سفیر ارمنستان در ادامه در خصوص چشم انداز حل ریشه ای اختلافات آذربایجان و ارمنستان نیز افزود: مذاکرات برای حل اختلاافات دو طرف ادامه دارد اما برخی اقدمات از سوی باکو نشان از آن دارد که این کشور تمایلی به حل این اختلافات ندارد.

روابط با ایران

سفیر ارمنستان روابط کشورش با ایران در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما روابط خوبی داریم و در واقع هر دو طرف از این رابطه سود می برند.

وی افزود: به زودی پروژه بسیار مهمی را در مرزهای دو کشور افتتاح خواهیم کرد. که این پروژه همان نیروگاه برق آبی بر روی رودخانه ارس است و امیدواریم که این پروژه با حضور مقام های ارشد دو طرف افتتاح شود.

این دیپلمات ارمنی همچنین به اجلاس مشترک اقتصادی بین ایران و ارمنستان اشاره کرد و گفت: این اجلاس مشترک ما آینده در شهر ایروان برگزار خواهد شد و آقای نامجو وزیر نیرو ریاست گروه ایرانی را در این نشست بر عهده خواهد داشت.

همکاری های رسانه ای

سفیر ارمنستان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره همکاری های رسانه ای بین دو کشور گفت: هم اکنون روابط رسانه ای داریم و قرار است به زودی مدیر عامل خبرگزی جمهوری اسلامی ایران به ایروان برای عقد قرار دادهای همکاری سفر کند.

وی همچنین بر توسعه روابط رسانه ای تاکید کرد اما در عین حال گفت که ایران و ارمنستان بیش از آنکه فعالیت های خود را تبلیغاتی کنند به همکاری های تنگاتنگ خود ادامه می دهند.

کشتار ارامنه مبحث تاریخی و چالش امروزی

آراکلیان در ادامه بار دیگر به بحث کلی اختلافات بین کشورش و آذربایجان و کشتار یک و نیم میلیون ارمنی از سوی عثمانی ها در زمان جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: اینکه یک و نیم میلیون ارمنی از سوی ترکهای عثمانی کشته شدند یک واقعیت تاریخی است. این روزها بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند و انکار آن هم جرم تلقی می شود.

وی افزود: امروز ما شاهد آن هستیم که رؤسای جهوری آمریکا هم در مبارزات انتخاباتی خود این مسئله را مد نظر دارند و موضع گیری می کنند. شاید پس از روی کار آمدن کمی از مواضع اعلامی قبلی خود کوتاه بیایند اما در نهایت مقام های آمریکای هم مجبورند واقعیت تاریخی را بپذیرند و ما یکبار شاهد بودیم که یکی از رؤسای جمهوری آمریکا واژه ارمنی نسل کشی را برای کشتار ارامنه بکار برده است و درنهایت آنها هم این موضوع را خواهد پذیرفت.

روابط با ترکیه

سفیر ارمنستان در ایران در باره و چشم انداز روابط کشورش با ترکیه گفت: ما هیچ رابطه ای نداریم. در زمانی که حزب عدالت و توسعه تازه روی کار آمده بود ابتکاری از سوی ارمنستان برای آغاز روابط بود که ترکیه تلاشی در این باره نکرد. ترکیه در این خصوص پیش شرطی را مطرح کرد اما ما معتقد بودیم که نباید پیش شرط باشد که ترکیه تحت فشار آذربایجان برای این رابطه پیش شرط گذاشت.