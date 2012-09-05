دو و میدانی کاران خراسان شمالی به دو عنوان پنجمی دست یافتند

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم دو و میدانی بانوان فدک بجنورد که به نمایندگی از خراسان شمالی در سومین مرحله از رقابت‌های دو و میدانی بزرگسالان باشگاه‌های کشور شرکت کرده بود با کسب دو مقام پنجمی به کار خود پایان داد.

وی افزود: طاهره امامی در ماده دوی 5 هزار متر با ثبت زمان 21 دقیقه و 6 ثانیه به عنوان پنجم این دوره از رقابت‌ها دست یافت و مهسا زرینی نیز در ماده پرتاب دیسک با پرتابی به طول 26 متر و 13 سانتی متر در جایگاه پنجم ایستاد.

البرزی تصریح کرد: این ورزشکار در ماده پرتاب وزنه نیز با پرتابی به طول 8 متر و 78 سانتی متر عنوانی بهتر از ششمی به دست نیاورد.

وی اضافه کرد: در این مسابقات شبنم کریمی مقدم در ماده دوی 100 متر با زمان 13 ثانیه و 63 صدم ثانیه در رده ششم قرار گرفت و در ماده 200 متر نیز با ثبت زمان 26 ثانیه و 21 صدم ثانیه نیز به رده هفتمی رسید.

این مسئول اظهار داشت: آیلر دهگاهی دیگر ورزشکار استان در ماده 100 متر با 7 صدم ثانیه اختلاف نسبت به نفر ششم در رده هفتم جای گرفت و در 200 متر نیز با 26 ثانیه و 69 صدم ثانیه در رده هفتم ایستاد.

وی گفت: سارا دهگاهی نیز در ماده دوی هزار و 500 متر با ثبت زمان 6 دقیقه و 15 ثانیه در رده هشتم قرار گرفت.

اسماعیل البرزی تصریح کرد: با توجه به امکانات دو و میدانی موجود در خراسان شمالی قرار گرفتن بانوان استان در جمع 8 نفر برتر مواد مختلف نتیجه‌ای رضایت بخش و قابل قبول محسوب می‌شود.

به گفته رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی سومین مرحله رقابت‌های دو و میدانی بزرگسالان باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با حضور 22 تیم در 18 ماده در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.